«Превратили парня в овощ». Солдата-срочника за сутки сделали невменяемым и отправили в психбольницу

Всё изменилось 13 мая. В тот день Дима позвонил маме Ларисе утром и попросил крупную для их семьи сумму — 15 тысяч рублей. Зачем ему срочно понадобились деньги, не объяснил, только шепотом сказал, что ему страшно и «сержанты тут такое творят». Лариса отказала сыну в просьбе: у матери пятерых детей просто не было таких денег. Парень стал просить деньги у родственников. Спустя полтора часа солдат перезвонил матери и уже не мог связно говорить.



— Последнее, что он сказал: «Мама, мне дали какую-то таблетку, мне плохо, я не понимаю, что происходит, мне плохо». Я звонила в воинскую часть, говорили, что с ним всё нормально, за ним наблюдают. На следующий день я узнала, что его перевели в госпиталь Новосибирска, а потом — в психоневрологический диспансер № 3 Новосибирска. Я полетела к сыну, потому что никто не мог объяснить, что с Димой, — поделилась с корреспондентом E1.RU Лариса Лапенкова.



Мама парня прибыла в Новосибирск 17 мая. Вместе с председателем Комитета солдатских матерей(КСМ) Новосибирской области Ольгой Головиной они посетили клинику, где лежит Дима. Увидев маму, парень заплакал и вцепился в нее. Он говорил несвязно, но сумел вспомнить свое имя, возраст, семью. Когда у Димы спросили, что произошло в части, он молчал. Слезы катились по его лицу, но он так и не выдал причин того, что с ним произошло.