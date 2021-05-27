«Превратили парня в овощ». Солдата-срочника за сутки сделали невменяемым и отправили в психбольницу

Дмитрию Лапенкову из поселка Вогулка Свердловской области два месяца назад исполнился 21 год. Летом 2020-го он пошел отдавать долг Родине. Сначала Диму отправили служить в Хабаровск — в учебную часть, а после он попал в 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в Юрге (Кемеровская область).
Дмитрию оставалось чуть больше месяца до дембеля. В течение года службы парень звонил домой в позитивном настроении, не жаловался, иногда просил родителей прислать немного денег. Семья очень ждала возращения сына.
Всё изменилось 13 мая. В тот день Дима позвонил маме Ларисе утром и попросил крупную для их семьи
— Последнее, что он сказал: «Мама, мне дали какую-то таблетку, мне плохо, я не понимаю, что происходит, мне плохо». Я звонила в воинскую часть, говорили, что с ним всё нормально, за ним наблюдают. На следующий день я узнала, что его перевели в госпиталь Новосибирска, а потом — в психоневрологический
Мама парня прибыла в Новосибирск 17 мая. Вместе с председателем Комитета солдатских матерей(КСМ) Новосибирской области Ольгой Головиной они посетили клинику, где лежит Дима. Увидев маму, парень заплакал и вцепился в нее. Он говорил несвязно, но сумел вспомнить свое имя, возраст, семью. Когда у Димы спросили, что произошло в части, он молчал. Слезы катились по его лицу, но он так и не выдал причин того, что с ним произошло.
— Его запугали так, что он даже матери что-то боится рассказать. Я уверена, что мой сын в таком состоянии из-за того, что его избили и он получил травму головного мозга. Военные бьют так, чтобы не оставлять синяков. Раньше он мне рассказывал, что в части у солдат вымогают деньги, но его это не касалось. В тот день он не просто так просил срочно деньги. До этого избили парня за то, что он не дал сенсорный телефон, его пинали десять человек, — рассказывает Лариса.
Информацию о налаженной схеме вымогательств подтвердила и председатель КСМ. Ольге Головиной из достоверных источников стало известно, что Диму физически и морально истязали, а чтобы скрыть свои деяния, объявили неадекватным и отправили в психбольницу.
— Военнослужащих запугивают, угрожают, избивают чаще всего перед демобилизацией, вымогают деньги. Все делали вид, что не знали об издевательствах, это породило сплошную безнаказанность и разгул армейского беспредела, — заявила председатель КСМ.
По этому случаю общественница написала обращения в командование Центрального военного округа, военную прокуратуру и Министерство обороны. Прокуроры уже начали проверку и приходили в больницу поговорить с пострадавшим. По сообщению источника, проверки также проводятся в военной части города Юрга. Ольга уточнила, что в мотострелковую бригаду приехали порядка
— Вчера я пыталась поговорить с заведующей отделением в новосибирской больнице, она нахамила и бросила трубку. Другой врач поговорила со мной, рассказала, что вчера Дима поел, что к ним приходили из прокуратуры. Прогнозов о его состоянии врачи не дают, надеюсь, сегодня мне удастся пообщаться с главврачом, — говорит Лариса. — Я хочу транспортировать сына в больницу Екатеринбурга и наказать виновных.
В психиатрической больнице
— 14 мая 2021 года в ходе выполнения плановых мероприятий распорядка дня у одного из военнослужащих воинской части ЦВО, дислоцированной в Кемеровской области, были выявлены признаки отклоняющегося поведения, вызывающие подозрение в нарушении психической деятельности, — пишут сотрудники ЦВО. — Военнослужащий был незамедлительно осмотрен медицинскими работниками и направлен в профильное муниципальное медицинское учреждение для проведения углубленного обследования. В настоящее время военнослужащий находится под наблюдением специалистов, получает необходимую медицинскую помощь, диагноз устанавливается.
Опытный психиатр Артак Галоян рассказал корреспонденту E1.RU, что симптомы, которые проявляются у Дмитрия, могут свидетельствовать о разных заболеваниях. При этом не только избиение могло стать причиной расстройства.
— Десятки заболеваний могут вызвать такие симптомы. Причиной расстройства могла послужить не только травма головного мозга, но и функциональные нарушения, которые связаны с реакцией на стресс, есть также расстройства, возникающие вне зависимости от внешних факторов. Диагноз должны установить в больнице, где проходит лечение пациент, потому что необходимо проводить комплекс обследований, — говорит психиатр Артак Галоян.
К сожалению, история Дмитрия — не единичный случай нарушения прав в Вооруженных силах. Зампредседателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин рассказал, что организация ежедневно получает сообщения об издевательствах над солдатами и вымогательствах. Он отметил, что дедовщина происходит в каждой части нашей страны.
— Следователи делят эти случаи на два вида с точки зрения закона.
Также общественник заявил, что избитых солдат действительно нередко отправляют в психбольницы, чтобы скрыть преступление.
— Существует схема отправления избитого военного в психушку, его потом комиссуют по психиатрии, и никто ни за что не отвечает. Для нашей армии это распространенное явление. Так действуют, когда серьезно покалечат, переломают ребра, ноги, руки, голову. Делают вид, как будто парень сам виноват, скручивают его, заставляют подписать заявление на госпитализацию. Доказать что-то в этом случае очень трудно, — считает зампредседателя Комитета солдатских матерей России.
Представитель комитета дал совет военнослужащим, которых притесняют. Если вас
— Если в вашей части происходят нарушения, нужно обращаться к замполиту, в военную прокуратуру. Если на вашу проблему всем плевать (а так зачастую и бывает), можно бежать. Самовольное оставление воинской части возможно, если ваши права нарушают, но в течение
Мы продолжаем следить за ситуацией.