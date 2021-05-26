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В детской больнице в Новосибирске ребенок травмировал голову при эвакуации из-за ложной пожарной тревоги

Мать, которая несла его на руках, упала

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Мать несла малыша на руках и упала вместе с ним

Мать несла малыша на руках и упала вместе с ним

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Ребенок ударился головой при ложной эвакуации в Новосибирске

Около полуночи 26 мая в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 сработала пожарная тревога. По регламенту всех находившихся в здании людей эвакуировали. Однако эвакуация пошла не по плану, сообщила читательница НГС, которая в настоящий момент лежит в больнице со своим ребенком.

— В больнице на Красном проспекте, 3 объявили пожарную тревогу. Мы сейчас здесь находимся. В процессе эвакуации один ребенок получил травму. Мама упала с ребенком на руках на лестнице, он ударился головой, что было дальше — мне неизвестно. Эвакуация прошла неслаженно, на меня еще и наорали, что не в тот вход вернулась, так как они не могли посчитать нас, короче, мы все в шоке. Дети плакали. Пожарные лестницы были абсолютно темные, как там мы тоже не упали — вопрос. Сейчас мы уже все в палатах, — рассказала сибирячка.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент и сообщили, что тревога была ложной.

— Ложная сработка пожарной сигнализации. Людей эвакуировали — так положено по инструкции. Но уже все вернулись на места.

Эвакуации из учреждений и торговых объектов в Новосибирске — не такая уж и редкость. Так, 11 мая из «Сан-Сити» эвакуировали посетителей. Мы показывали, как люди толпятся у входа. А 19 мая студентов экстренно вывели из всех корпусов НГТУ.

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Красный проспектбольницапожарная тревога
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