В детской больнице в Новосибирске ребенок травмировал голову при эвакуации из-за ложной пожарной тревоги

Около полуночи 26 мая в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 сработала пожарная тревога. По регламенту всех находившихся в здании людей эвакуировали. Однако эвакуация пошла не по плану, сообщила читательница НГС, которая в настоящий момент лежит в больнице со своим ребенком.



— В больнице на Красном проспекте, 3 объявили пожарную тревогу. Мы сейчас здесь находимся. В процессе эвакуации один ребенок получил травму. Мама упала с ребенком на руках на лестнице, он ударился головой, что было дальше — мне неизвестно. Эвакуация прошла неслаженно, на меня еще и наорали, что не в тот вход вернулась, так как они не могли посчитать нас, короче, мы все в шоке. Дети плакали. Пожарные лестницы были абсолютно темные, как там мы тоже не упали — вопрос. Сейчас мы уже все в палатах, — рассказала сибирячка.