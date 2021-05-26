В детской больнице в Новосибирске ребенок травмировал голову при эвакуации из-за ложной пожарной тревоги

Ребенок ударился головой при ложной эвакуации в Новосибирске
Около полуночи 26 мая в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на Красном
— В больнице на Красном проспекте, 3 объявили пожарную тревогу. Мы сейчас здесь находимся. В процессе эвакуации один ребенок получил травму. Мама упала с ребенком на руках на лестнице, он ударился головой, что было
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент и сообщили, что тревога была ложной.
— Ложная сработка пожарной сигнализации. Людей
Эвакуации из учреждений и торговых объектов в