В поселке Юный Ленинец загорелись два жилых дома — пожар попал на видео

Огонь вспыхнул в доме в квартале Тепличном. ГУ МЧС по НСО выехало на пожар в 21 час 25 минут.

— На момент прибытия первых пожарных расчетов горели предположительно два частных дома, полностью в огне. Произошло обрушение кровли одного из строений. Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов. В течение 50 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, не допустив стремительное распространения огня на соседние жилые дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.