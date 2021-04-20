В поселке Юный Ленинец загорелись два жилых дома — пожар попал на видео

Поздно вечером во вторник, 20 апреля, в поселке Юный Ленинец под Новосибирском вспыхнули сразу два частных дома. Соседи сняли пожар на видео.
Огонь вспыхнул в доме в квартале Тепличном. ГУ МЧС по НСО выехало на пожар в 21 час 25 минут.
— На момент прибытия первых пожарных расчетов горели предположительно два частных дома, полностью в огне. Произошло обрушение кровли одного из строений. Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов. В течение 50 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, не допустив стремительное распространения огня на соседние жилые дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Сейчас пожар продолжают тушить. В МЧС также сообщили, что в горящие здания проведен газ, поэтому на месте работают сотрудники горгаза.
— На месте происшествия реагируют службы пожаротушения и группировка пожарно-спасательных подразделений в количестве 20 человек и 5 единиц техники. По предварительным данным, хозяйка одного из горящих домов находится на месте событий, она не пострадала. С ее слов и слов соседей во втором доме никого быть не должно, — добавили в ведомстве.
В воскресенье, 11 апреля, в Первомайском районе Новосибирска на улице Нарвской загорелись два частных дома. Дым от пожара был заметен в других частях города.