16 апреля пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 76.98
eur 92.23
Тема дняЗадержали известного бизнесмена и журналиста

Все новости

Все новости

«Поездку в аквапарк второклашки ждали полгода»: что известно об утонувшей в бассейне 8-летней девочке и кто ответит за ее смерть

Сегодня прошли первые задержания по уголовному делу

3 565
24Обсудить

Поделиться

Трагедия случилась в понедельник, <nobr class="_">12 апреля,</nobr> в бассейне мини-отеля в Шушенском

Трагедия случилась в понедельник, 12 апреля, в бассейне мини-отеля в Шушенском

Поделиться

Вчера, 15 апреля, в Минусинске похоронили 8-летнюю малышку. Очередная трагедия, потрясшая не только красноярцев, но и всех россиян, когда ребенок гибнет из-за безответственности взрослых. Гибнет на их глазах.

Всё произошло 12 апреля в бассейне мини-отеля «Енисей» в поселке Шушенском. 20 второклашек вместе со своим учителем и одним из родителей организованно приехали из Минусинска в аквацентр. Почти весь учебный год откладывалась эта поездка из-за коронавирусных ограничений, и, на беду, ей всё же суждено было случиться в этот роковой день, несмотря ни на что. Понятно, что для малышей это было настоящее событие и они его по-настоящему ждали. Дети из небольшого Минусинска несильно избалованы походами в аквапарк. Но если б знать, чем всё может закончиться...

По данным следствия, второклассница в момент трагедии находилась на максимальной глубине — 140 сантиметров. Уже позже, после просмотра видео с камер, станет понятно, что девочка, заплыв на глубину, всего пару раз показалась из воды, а после резко ушла на дно бассейна.

В тот же день следователи начали проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть». Предъявлено обвинение владельцу заведения и администратору, оба задержаны и дают показания.

Министерство образования также подключилось к проверке школы.

Наши коллеги из NGS24.RU пообщались с одной из мам одноклассников девочки. Наталья (имя изменено по просьбе источника. — Прим. ред.) рассказала о том, что на самом деле случилось в бассейне и кто отвечал за ту злополучную поездку. Рассказала и о несчастной девочке.

Планировали за полгода

Как сейчас рассказывает журналистам руководитель управления образования администрации Минусинска Татьяна Койнова, поездка должна была состояться еще полгода назад:

— Осенью 2020 года туроператор, который отвечал за организацию мероприятия, обратился к родителям учащихся с предложением посетить недавно открывшийся аквапарк в поселке Шушенском. С родителями заключили договоры, поездку оплатили заранее, однако из-за коронавируса ее пришлось отложить.

В апреле классный руководитель второго класса минусинской школы напомнила директору о поездке и предложила выезд в бассейн всё же организовать. Директор школы издала приказ, согласно которому ответственность за жизнь и здоровье школьников была возложена на классного руководителя. Каждый родитель также дал свое письменное согласие, рассказали в управлении образования.

— Дети поехали в этот бассейн впервые, — рассказывает Наталья. — И это точно не была самодеятельная поездка. Была нанята организатор, которая сейчас пытается выйти чистой из этой трагедии, хотя у нас есть договор, где она обязуется нам предоставить услуги — перевозку, пребывание. Как сейчас выяснилось, она никто, физлицо. Всё как-то непонятно до конца. Мы ведь оплачивали не только перевозку, но и ее услуги.

Тем самым «туроператором» оказалась Алёна Кукушкина. Согласно открытым источникам, женщина уже не является индивидуальным предпринимателем. Алёна Александровна Кукушкина зарегистрировалась как ИП в 2018 году, указав основным видом деятельности «услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность». А уже в мае 2020-го ликвидировала юрлицо. То есть, заключая договор осенью того же года, она уже не являлась предпринимателем. Мы попытались связаться по доступному номеру телефона, но он не обслуживается.

Родители второклашек подписали договор, согласно которому их детям должны были обеспечить безопасное купание

Родители второклашек подписали договор, согласно которому их детям должны были обеспечить безопасное купание

Поделиться

В минусинской школе, в которой училась девочка, неофициально сообщили, что договор на оказание услуг (посещение аквацентра) родители действительно заключили с частным физическим лицом. Школа к этой поездке не имела никакого отношения, за исключением того что классный руководитель сопровождала учеников в зафрахтованном Кукушкиной автобусе. По договору ответственность за безопасность детей возлагалась именно на Кукушкину.

Как сообщил источник NGS24.RU, каждый родитель заплатил за развлекательную поездку 1500 рублей, рассчитывая, что дети будут в безопасности.

Туроператор организовала поездку с нарушениями техники безопасности

Туроператор организовала поездку с нарушениями техники безопасности

Поделиться

«Шоковое состояние»

— В бассейне не было спасателей, хотя нам обещали. У нас есть договор, в котором обозначено, что будет человек, отвечающий за безопасность детей. Такого человека не было. Хотя, когда поездка намечалась, мы все вопросы уточняли, по поводу жилетов в том числе. Конкретно был задан вопрос родителями: «Будет ли спасатель?» Нас заверили, мол, не переживайте, всё хорошо. Это был обман со стороны организатора. Нас заверили, что без жилета никто плавать не будет, а в итоге плавали. Для меня это стало сюрпризом. Всё что угодно могло быть, трагедия могла случиться не с одним ребенком, — уверена Наталья.

Наша собеседница призналась, что, когда услышала об этом в новостях, подумала, что трагедия случилась с ее ребенком.

— Мне звонят, рыдают, я понять ничего не могу. Сама пережила ужасные моменты. Пока не дозвонилась до своего ребенка, голос не услышала — не успокоилась, — вспоминает тот страшный день Наталья.

Только вот сами дети, пережившие шок, вряд ли успокоятся. Для них гибель одноклассницы прямо на их глазах навсегда врежется в памяти.

Наталья признается, что после этого ее ребенок закрылся и почти не разговаривает о случившемся. Со всеми детьми работал психолог.

— Мой ребенок сказал только одно: «Жалко. Это была самая нежная и самая прикольная девочка в классе». Знаю, что она росла без мамы, папа растил ее сам. Родители в разводе, ребенок остался с папой. Помогала бабушка. Папа молодой — заботился, вкладывал всю душу. И платьица, и носочки — был и за маму, и за папу. Он в таком стрессе сейчас, — едва сдерживая слезы, говорит женщина.

Жалеет, что детям не удалось пообщаться больше — сыграла свою роль пандемия. Одноклассники мало общались, долгое время учились на удаленке и только к концу учебного года начали узнавать друг друга. Такие выездные мероприятия должны были по замыслу сплотить, подружить детей. Но всё вышло иначе.

— Умела она плавать или нет, была это случайность или нет, я не знаю, меня не было там. Мой ребенок на эту тему говорить отказывается наотрез. Мы до конца сами так и не узнали, что там произошло: один ребенок одно говорит, другой — другое. Шоковое состояние. Кто-то не видел да придумал, перефразировал. Это же дети! Поэтому на их словах строить четкую картину было бы странно и опрометчиво, — считает мама девочки.

Дочь нашей собеседницы рассказала, что учитель сразу пыталась ее реанимировать, делала искусственное дыхание.

— Но я поставила себя на ее место, и мне самой стало страшно. Ведь неизвестно, захлебнулась она или у нее эпилепсия и язык запал? А ты будешь ей искусственное дыхание делать, правильно? Можно же навредить, — уверена женщина. — Учителю плохо, мягко говоря. Она чувствует свою ответственность. Но родители на стороне учителя: она действительно хороший человек, хороший педагог, дети ее очень сильно любят. Так как у Арины (имя погибшей девочки изменено. — Прим. ред.) мамы не было, они, учитель и ученица, были очень близки. У учительницы тоже своих нет детей, и такой вот парадокс, что именно она оказалась рядом. Она сейчас не появляется в школе, но те, кто с ней пересекается в Следственном, говорят, что она очень тяжело переживает. И плохо ей не от предстоящей ответственности, а оттого, что она не смогла спасти практически родного ей ребенка. Это страшно!

Классный руководитель сопровождала детей в поездке

Классный руководитель сопровождала детей в поездке

Поделиться

Мы связались с классным руководителем, которая в день трагедии сопровождала группу детей и всеми силами пыталась оказать первую помощь девочке. Она рассказала, что в данный момент покупает цветы для похорон. Девушка не нашла в себе силы для разговора:

— Сейчас почему-то в соцсетях валят всё на учителя, хотя там в бассейне было нарушено всё, что можно было нарушить. И организатор нарушил всё, что только можно. Папа сейчас винит всех, кто в этом мире существует. Он в истерике. Он и себя винит, и всех, кто живой. Такое горе у него случилось.

На следующий день после трагического случая управлением образования администрации Минусинска было принято решение издать приказ, который введет запрет на организацию мероприятий, не связанных с обучением детей. То есть, например, если поход в театр и просмотр спектакля связан с изучением литературы, то школа может организовать такой культпоход и в полной мере отвечать за его проведение. Остальные развлечения для минусинских детей теперь только на совести родителей.

В Следственном комитете сообщили, что директор и сотрудник аквацентра задержаны. Нарушений, как и предполагалось, нашлось немало: администраторы не проводили с посетителями бассейна обязательного инструктажа, а хозяин заведения не контролировал качество их работы. Хотя коллектив бассейна опубликовал обращение, где говорится, что инструктаж был проведен, но сопровождающие не надели на детей спасательные жилеты.

По другой информации, в сам день трагедии администратор не провела инструктаж с группой детей. Плюсом к этому выясняется, что в бассейне вообще не было спасательных жилетов и специальных ограждений, которые не давали бы детям заплывать в опасную для них зону. Не было ни инструктора, ответственного за безопасность на воде, ни медработника для оказания неотложной помощи. В таких условиях дети вообще не должны были подходить к воде!

В самом аквацентре, где произошла трагедия, наотрез отказываются говорить о случившемся, а в своем обращении призывают родителей следить за детьми. А мы следим за развитием событий.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

бассейнгибель в бассейнегибель ребенкаребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...