«Поездку в аквапарк второклашки ждали полгода»: что известно об утонувшей в бассейне 8-летней девочке и кто ответит за ее смерть

Мы связались с классным руководителем, которая в день трагедии сопровождала группу детей и всеми силами пыталась оказать первую помощь девочке. Она рассказала, что в данный момент покупает цветы для похорон. Девушка не нашла в себе силы для разговора:



— Сейчас почему-то в соцсетях валят всё на учителя, хотя там в бассейне было нарушено всё, что можно было нарушить. И организатор нарушил всё, что только можно. Папа сейчас винит всех, кто в этом мире существует. Он в истерике. Он и себя винит, и всех, кто живой. Такое горе у него случилось.

На следующий день после трагического случая управлением образования администрации Минусинска было принято решение издать приказ, который введет запрет на организацию мероприятий, не связанных с обучением детей. То есть, например, если поход в театр и просмотр спектакля связан с изучением литературы, то школа может организовать такой культпоход и в полной мере отвечать за его проведение. Остальные развлечения для минусинских детей теперь только на совести родителей.



В Следственном комитете сообщили, что директор и сотрудник аквацентра задержаны. Нарушений, как и предполагалось, нашлось немало: администраторы не проводили с посетителями бассейна обязательного инструктажа, а хозяин заведения не контролировал качество их работы. Хотя коллектив бассейна опубликовал обращение, где говорится, что инструктаж был проведен, но сопровождающие не надели на детей спасательные жилеты.

По другой информации, в сам день трагедии администратор не провела инструктаж с группой детей. Плюсом к этому выясняется, что в бассейне вообще не было спасательных жилетов и специальных ограждений, которые не давали бы детям заплывать в опасную для них зону. Не было ни инструктора, ответственного за безопасность на воде, ни медработника для оказания неотложной помощи. В таких условиях дети вообще не должны были подходить к воде!

В самом аквацентре, где произошла трагедия, наотрез отказываются говорить о случившемся, а в своем обращении призывают родителей следить за детьми. А мы следим за развитием событий.