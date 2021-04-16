«Поездку в аквапарк второклашки ждали полгода»: что известно об утонувшей в бассейне 8-летней девочке и кто ответит за ее смерть

Вчера,
Всё произошло
По данным следствия, второклассница в момент трагедии находилась на максимальной глубине — 140 сантиметров. Уже позже, после просмотра видео с камер, станет понятно, что девочка, заплыв на глубину, всего пару раз показалась из воды, а после резко ушла на дно бассейна.
В тот же день следователи начали проверку, возбуждено уголовное дело по
Министерство образования также подключилось к проверке школы.
Наши коллеги из NGS24.RU пообщались с одной из мам одноклассников девочки. Наталья (имя изменено по просьбе источника. — Прим. ред.) рассказала о том, что на самом деле случилось в бассейне и кто отвечал за ту злополучную поездку. Рассказала и о несчастной девочке.
Планировали за полгода
Как сейчас рассказывает журналистам руководитель управления образования администрации Минусинска Татьяна Койнова, поездка должна была состояться еще полгода назад:
— Осенью 2020 года туроператор, который отвечал за организацию мероприятия, обратился к родителям учащихся с предложением посетить недавно открывшийся аквапарк в поселке Шушенском. С родителями заключили договоры, поездку оплатили заранее, однако из-за коронавируса ее пришлось отложить.
В апреле классный руководитель второго класса минусинской школы напомнила директору о поездке и предложила выезд в бассейн всё же организовать. Директор школы издала приказ, согласно которому ответственность за жизнь и здоровье школьников была возложена на классного руководителя. Каждый родитель также дал свое письменное согласие, рассказали в управлении образования.
— Дети поехали в этот бассейн впервые, — рассказывает Наталья. — И это точно не была самодеятельная поездка. Была нанята организатор, которая сейчас пытается выйти чистой из этой трагедии, хотя у нас есть договор, где она обязуется нам предоставить услуги — перевозку, пребывание. Как сейчас выяснилось, она никто, физлицо. Всё как-то непонятно до конца. Мы ведь оплачивали не только перевозку, но и ее услуги.
Тем самым «туроператором» оказалась Алёна Кукушкина. Согласно открытым источникам, женщина уже не является индивидуальным предпринимателем. Алёна Александровна Кукушкина зарегистрировалась как ИП в 2018 году, указав основным видом деятельности «услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность». А уже в мае
В минусинской школе, в которой училась девочка, неофициально сообщили, что договор на оказание услуг (посещение аквацентра) родители действительно заключили с частным физическим лицом. Школа к этой поездке не имела никакого отношения, за исключением того что классный руководитель сопровождала учеников в зафрахтованном Кукушкиной автобусе. По договору ответственность за безопасность детей возлагалась именно на Кукушкину.
Как сообщил источник NGS24.RU, каждый родитель заплатил за развлекательную поездку 1500 рублей, рассчитывая, что дети будут в безопасности.
«Шоковое состояние»
— В бассейне не было спасателей, хотя нам обещали. У нас есть договор, в котором обозначено, что будет человек, отвечающий за безопасность детей. Такого человека не было. Хотя, когда поездка намечалась, мы все вопросы уточняли, по поводу жилетов в том числе. Конкретно был задан вопрос родителями: «Будет ли спасатель?» Нас заверили, мол, не переживайте, всё хорошо. Это был обман со стороны организатора. Нас заверили, что без жилета никто плавать не будет, а в итоге плавали. Для меня это стало сюрпризом. Всё что угодно могло быть, трагедия могла случиться не с одним ребенком, — уверена Наталья.
Наша собеседница призналась, что, когда услышала об этом в новостях, подумала, что трагедия случилась с ее ребенком.
— Мне звонят, рыдают, я понять ничего не могу. Сама пережила ужасные моменты. Пока не дозвонилась до своего ребенка, голос не услышала — не успокоилась, — вспоминает тот страшный день Наталья.
Только вот сами дети, пережившие шок, вряд ли успокоятся. Для них гибель одноклассницы прямо на их глазах навсегда врежется в памяти.
Наталья признается, что после этого ее ребенок закрылся и почти не разговаривает о случившемся. Со всеми детьми работал психолог.
— Мой ребенок сказал только одно: «Жалко. Это была самая нежная и самая прикольная девочка в классе». Знаю, что она росла без мамы, папа растил ее сам. Родители в разводе, ребенок остался с папой. Помогала бабушка. Папа молодой — заботился, вкладывал всю душу. И платьица, и носочки — был и за маму, и за папу. Он в таком стрессе сейчас, — едва сдерживая слезы, говорит женщина.
Жалеет, что детям не удалось пообщаться больше — сыграла свою роль пандемия. Одноклассники мало общались, долгое время учились на удаленке и только к концу учебного года начали узнавать друг друга. Такие выездные мероприятия должны были по замыслу сплотить, подружить детей. Но всё вышло иначе.
— Умела она плавать или нет, была это случайность или нет, я не знаю, меня не было там. Мой ребенок на эту тему говорить отказывается наотрез. Мы до конца сами так и не узнали, что там произошло: один ребенок одно говорит, другой — другое. Шоковое состояние. Кто-то не видел да придумал, перефразировал. Это же дети! Поэтому на их словах строить четкую картину было бы странно и опрометчиво, — считает мама девочки.
Дочь нашей собеседницы рассказала, что учитель сразу пыталась ее реанимировать, делала искусственное дыхание.
— Но я поставила себя на ее место, и мне самой стало страшно. Ведь неизвестно, захлебнулась она или у нее эпилепсия и язык запал? А ты будешь ей искусственное дыхание делать, правильно? Можно же навредить, — уверена женщина. — Учителю плохо, мягко говоря. Она чувствует свою ответственность. Но родители на стороне учителя: она действительно хороший человек, хороший педагог, дети ее очень сильно любят. Так как у Арины (имя погибшей девочки изменено. — Прим. ред.) мамы не было, они, учитель и ученица, были очень близки. У учительницы тоже своих нет детей, и такой вот парадокс, что именно она оказалась рядом. Она сейчас не появляется в школе, но те, кто с ней пересекается в Следственном, говорят, что она очень тяжело переживает. И плохо ей не от предстоящей ответственности, а оттого, что она не смогла спасти практически родного ей ребенка. Это страшно!
Мы связались с классным руководителем, которая в день трагедии сопровождала группу детей и всеми силами пыталась оказать первую помощь девочке. Она рассказала, что в данный момент покупает цветы для похорон. Девушка не нашла в себе силы для разговора:
— Сейчас почему-то в соцсетях валят всё на учителя, хотя там в бассейне было нарушено всё, что можно было нарушить. И организатор нарушил всё, что только можно. Папа сейчас винит всех, кто в этом мире существует. Он в истерике. Он и себя винит, и всех, кто живой. Такое горе у него случилось.
На следующий день после трагического случая управлением образования администрации Минусинска было принято решение издать приказ, который введет запрет на организацию мероприятий, не связанных с обучением детей. То есть, например, если поход в театр и просмотр спектакля связан с изучением литературы, то школа может организовать такой культпоход и в полной мере отвечать за его проведение. Остальные развлечения для минусинских детей теперь только на совести родителей.
В Следственном комитете сообщили, что директор и сотрудник аквацентра задержаны. Нарушений, как и предполагалось, нашлось немало: администраторы не проводили с посетителями бассейна обязательного инструктажа, а хозяин заведения не контролировал качество их работы. Хотя коллектив бассейна опубликовал обращение, где говорится, что инструктаж был проведен, но сопровождающие не надели на детей спасательные жилеты.
По другой информации, в сам день трагедии администратор не провела инструктаж с группой детей. Плюсом к этому выясняется, что в бассейне вообще не было спасательных жилетов и специальных ограждений, которые не давали бы детям заплывать в опасную для них зону. Не было ни инструктора, ответственного за безопасность на воде, ни медработника для оказания неотложной помощи. В таких условиях дети вообще не должны были подходить к воде!
В самом аквацентре, где произошла трагедия, наотрез отказываются говорить о случившемся, а в своем обращении призывают родителей следить за детьми. А мы следим за развитием событий.