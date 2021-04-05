У сибиряка случилась паническая атака, когда он чистил снег. Видео, как спасатели снимают его с крыши

Спасатели сняли с крыши мужчину, который чистил снег
В Новосибирске у мужчины, который чистил снег на крыше торгового центра, случилась паническая атака, он отказался сам спускаться с крыши. За ним на Вокзальную магистраль приехали спасатели.
Вызов об этом поступил спасателям МАСС в 07:59.
— На крыше торгового центра находятся трое мужчин, которые всю ночь чистили снег. Один из них ведет себя неадекватно и боится спускаться с крыши по пожарной лестнице, требуется помощь спасателей, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
По адресу выехал оперативный экипаж. Удалось выяснить, что трое молодых людей ночью чистили снег на крыше здания. Так как здание многоуровневое, попасть на каждый уровень можно по пожарной лестнице.
После окончания работ одному из мужчин стало плохо, у него началась паническая атака, боязнь высоты.
— Спасатели обвязали мужчину веревкой, сделав страховку и помогая ему спуститься вниз, дополнительно надежно страховали от падения с лестницы. Таким образом было преодолено несколько уровней крыши. Вся работа заняла около
В случае если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112,
В феврале спасателям пришлось буксировать со льда Оби двух новосибирцев. Нетрезвая пара каталась на снегоходе по Оби, однако снегоход сломался. Молодые люди начали замерзать, но бросать технику на пляже они не хотели.