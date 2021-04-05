У сибиряка случилась паническая атака, когда он чистил снег. Видео, как спасатели снимают его с крыши

В Новосибирске у мужчины, который чистил снег на крыше торгового центра, случилась паническая атака, он отказался сам спускаться с крыши. За ним на Вокзальную магистраль приехали спасатели.

Вызов об этом поступил спасателям МАСС в 07:59.

— На крыше торгового центра находятся трое мужчин, которые всю ночь чистили снег. Один из них ведет себя неадекватно и боится спускаться с крыши по пожарной лестнице, требуется помощь спасателей, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

По адресу выехал оперативный экипаж. Удалось выяснить, что трое молодых людей ночью чистили снег на крыше здания. Так как здание многоуровневое, попасть на каждый уровень можно по пожарной лестнице.