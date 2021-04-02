В Толмачёво задержали трех женщин из-за похищения 5-летнего ребенка

В Новосибирске задержали трех женщин, которые прилетели из Москвы с 5-летним мальчиком. За несколько часов до этого было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего).

— Следователями установлено, что с 23 марта 2021 года мать детей не осведомлена о месте нахождения своего пятилетнего сына. Возможное местонахождение мальчика неизвестно, поэтому у следствия имеются основания предполагать, что малолетний удерживается неустановленными лицами, — сообщили сегодня утром СУ СК РФ по Новосибирской области.