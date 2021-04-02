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В Толмачёво задержали трех женщин из-за похищения 5-летнего ребенка

Сибирячек сняли с самолета — они летали в Москву на съемки программы

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Ребенка отправили в реабилитационный центр, а его родственники сейчас дают показания следователям

Ребенка отправили в реабилитационный центр, а его родственники сейчас дают показания следователям

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В Новосибирске задержали трех женщин, которые прилетели из Москвы с 5-летним мальчиком. За несколько часов до этого было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего).

— Следователями установлено, что с 23 марта 2021 года мать детей не осведомлена о месте нахождения своего пятилетнего сына. Возможное местонахождение мальчика неизвестно, поэтому у следствия имеются основания предполагать, что малолетний удерживается неустановленными лицами, — сообщили сегодня утром СУ СК РФ по Новосибирской области.

В итоге силовикам удалось установить, где находится мальчик. Он летал в Москву на съемки программы «Близкие люди» вместе с матерью и двумя родственницами, сообщила правозащитница Анна Тажеева. Женщины пытаются взять малыша со старшим братом под опеку, заявляя, что мальчиков в родной семье избивают — обвинения звучат и в адрес родной матери детей. На самолете женщины летели отдельно друг от друга.

— Сейчас родственники дают объяснения у следователей. А обоих мальчиков увезли в реабилитационный центр, — сообщила Анна Тажеева.

В этот же день СК возбудил уголовное дело из-за пропажи 15-летней девочки. Алёна Белевцева из Новосибирска написала маме в соцсетях, что ее удерживают какие-то люди.

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