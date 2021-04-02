В Толмачёво задержали трех женщин из-за похищения 5-летнего ребенка

В Новосибирске задержали трех женщин, которые прилетели из Москвы с 5-летним мальчиком. За несколько часов до этого было возбуждено уголовное дело по пункту «д»
— Следователями установлено, что с
В итоге силовикам удалось установить, где находится мальчик. Он летал в Москву на съемки программы «Близкие люди» вместе с матерью и двумя родственницами, сообщила правозащитница Анна Тажеева. Женщины пытаются взять малыша со старшим братом под опеку, заявляя, что мальчиков в родной семье избивают — обвинения звучат и в адрес родной матери детей. На самолете женщины летели отдельно друг от друга.
— Сейчас родственники дают объяснения у следователей. А обоих мальчиков увезли в реабилитационный центр, — сообщила Анна Тажеева.
В этот же день СК возбудил уголовное дело из-за пропажи 15-летней девочки. Алёна Белевцева из Новосибирска написала маме в соцсетях, что ее удерживают какие-то люди.