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В Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттедже и целый день отстреливался от силовиков

По дому пришлось стрелять из гранатомета. Стрелок погиб, один из сотрудников спецназа ранен

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Дом полыхает второй час

Дом полыхает второй час

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В элитном поселке Вышки в подмосковье 61-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции из окон частного дома. Стрелка зовут Владимир Барданов, он забаррикадировался в коттедже. Ранен один из бойцов спецназа: пуля рикошетом попала ему в ногу.

Коттедж несколько раз загорался. Спустя восемь часов после начала осады силовики начали стрелять по дому из гранатомета НМ-94 термобарическими гранатами. И дом загорелся вновь.

По данным ТАСС, стрелявший по силовикам мужчина остался в горящем доме и, по предварительным данным, погиб.

По словам местных жителей, стрельбу было слышно еще с ночи. Но штурм дома начался около двух часов дня по московскому времени.

Сегодня мужчину хотели задержать за незаконный оборот оружия, но он решил отстреливаться и кидал в силовиков гранаты. По данным Mash, Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые несколько лет назад были ликвидированы. Оружие у него могло остаться с тех пор.

Вокруг дома работает несколько десятков силовиков. В том числе на месте работает отряд спецназа «Гром» на броневике «Патруль» класса MRAP, он защищен от обстрела и подрыва. Спустя несколько часов после начала штурма над домом стрелка заметили черный дым. Хозяин, по предварительным данным, сам поджег комнату, где хранил оружие.

Мужчина ранее был судим за кражу и грабеж, а в советские годы был фарцовщиком. На место прибыла его дочь, которая работает учительницей.

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