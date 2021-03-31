В Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттедже и целый день отстреливался от силовиков

В элитном поселке Вышки в подмосковье 61-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции из окон частного дома. Стрелка зовут Владимир Барданов, он забаррикадировался в коттедже. Ранен один из бойцов спецназа: пуля рикошетом попала ему в ногу.



Коттедж несколько раз загорался. Спустя восемь часов после начала осады силовики начали стрелять по дому из гранатомета НМ-94 термобарическими гранатами. И дом загорелся вновь.

По данным ТАСС, стрелявший по силовикам мужчина остался в горящем доме и, по предварительным данным, погиб.