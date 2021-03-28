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Мужчина в Новосибирской области уехал на заработки и пропал

Он успел сообщить родным, что едет домой. После этого его телефон стал недоступен

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Родные Павла Абрамова обратились в полицию и к поисковикам

Родные Павла Абрамова обратились в полицию и к поисковикам

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В Новосибирской области пропал без вести 45-летний житель рабочего поселка Линёво Искитимского района Павел Абрамов. Его местонахождение неизвестно с 17 марта. В тот день он должен был вернуться к семье после заработков. Перед непосредственным исчезновением он позвонил родным и сообщил, что едет домой. Сразу после этого его телефон стал недоступен.

— Мужчина сообщил родным, что нашел разовую работу и уезжает на пару дней. По окончании работы он созвонился, сообщил, что всё закончил и скоро вернется. Но, к сожалению, дома так и не появился. Телефон практически сразу после последнего звонка оказался недоступен. Адрес, где он находился, неизвестен. Предположительно, заработки проходили на территории Новосибирской области, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите в полицию или по телефону.

Рост пропавшего — 160 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы (но стрижется наголо), зелено-голубые глаза. Был одет в черную спортивную куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, черно-серые полуботинки и черную шапку.

Люди пропадают в регионе регулярно. Так, в марте молодой мужчина пропал в Новосибирске после отказа от госпитализации.

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«Лиза Алерт»пропал человек
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