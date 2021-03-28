Мужчина в Новосибирской области уехал на заработки и пропал

В Новосибирской области пропал без вести
— Мужчина сообщил родным, что нашел разовую работу и уезжает на пару дней. По окончании работы он созвонился, сообщил, что всё закончил и скоро вернется. Но, к сожалению, дома так и не появился. Телефон практически сразу после последнего звонка оказался недоступен. Адрес, где он находился, неизвестен. Предположительно, заработки проходили на территории Новосибирской области, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите в полицию или по телефону.
Рост пропавшего —
Люди пропадают в регионе регулярно. Так, в марте молодой мужчина пропал в Новосибирске после отказа от госпитализации.