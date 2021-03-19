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Молодой мужчина пропал в Новосибирске после отказа от госпитализации

Незадолго до исчезновения ему стало плохо, его увезла скорая

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Мужчина пропал 14 марта

Мужчина пропал 14 марта

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В Новосибирске ищут без вести пропавшего 29-летнего Александра Григорьева. В последний раз его видели 14 марта в Заельцовском районе. В тот день Александру стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Но в больнице от госпитализации он отказался.

— Пропавший не из нашего региона, но по стечению обстоятельств он проживал и работал в Новосибирске. Известно, что в день пропажи он плохо себя почувствовал, и ему вызвали скорую помощь. Но от госпитализации он отказался. В дальнейшем его местонахождение неизвестно. За помощью к нам обратились его родственники, они проживают в другом регионе. На данный момент мы проработали несколько версий, но результатов они не дали, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

В день исчезновения Александр Григорьев был одет, предположительно, как на фото: в белый пуховик с капюшоном, в черные шапку, ботинки и перчатки. У него нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, короткая стрижка.

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«Лиза Алерт»пропал человек
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