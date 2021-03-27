Новосибирец попал под колеса автомобиля на Станционной — его увезли в больницу

В Новосибирске сегодня днем, 27 марта, машина сбила мужчину, который переходил дорогу на улице Станционной. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.



— В 12:50 автомобиль Toyota Camry у дома 48, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчину-пешехода, на вид лет 50, с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами увезли в больницу, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Со слов очевидцев, мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.