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Новосибирец попал под колеса автомобиля на Станционной — его увезли в больницу

Очевидцы утверждают, что мужчина перебегал дорогу на красный свет

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Инцидент произошел на одной из оживленных магистралей города

Инцидент произошел на одной из оживленных магистралей города

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Новосибирец попал под колеса автомобиля на Станционной

В Новосибирске сегодня днем, 27 марта, машина сбила мужчину, который переходил дорогу на улице Станционной. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.

— В 12:50 автомобиль Toyota Camry у дома 48, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчину-пешехода, на вид лет 50, с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами увезли в больницу, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Со слов очевидцев, мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Вчера вечером в Новосибирске произошла авария с участием фуры и двух легковых автомобилей, травмы в этом происшествии получил пешеход.

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ДТПавариясбила машина
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