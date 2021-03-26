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Вторая смертельная авария за несколько часов: в Новосибирской области с грузовиком столкнулся «Субару»

На месте происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля

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Авария произошла рано утром

Авария произошла рано утром

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В Новосибирской области водитель и пассажир «Субару» погибли в ДТП с грузовиком

Сегодня, 26 марта, в Черепановском районе Новосибирской области автомобиль «Субару-Форестер» столкнулся с грузовиком «Хино». В ДТП погибли двое мужчин.

— Около 08:00 на 120-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 37-летний водитель автомобиля «Субару-Форестер», следовавший в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Хино». В результате аварии от полученных травм водитель легкового автомобиля и его 34-летний пассажир скончались на месте, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.

«Субару» получил серьезные повреждения

«Субару» получил серьезные повреждения

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Грузовик улетел в сугроб

Грузовик улетел в сугроб

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По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства трагедии выясняются.

За несколько часов до этого происшествия, на трассе «Иртыш» в Каргатском районе погибла семья из трех человек — один из них ребенок. В 04:40 на автодороге столкнулись легковой автомобиль и фура.

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ДТПЧуйский трактавария
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