Вторая смертельная авария за несколько часов: в Новосибирской области с грузовиком столкнулся «Субару»

В Новосибирской области водитель и пассажир «Субару» погибли в ДТП с грузовиком
Сегодня, 26 марта, в Черепановском районе Новосибирской области автомобиль «Субару-Форестер» столкнулся с грузовиком «Хино». В ДТП погибли двое мужчин.
— Около 08:00 на 120-м километре автодороги
По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства трагедии выясняются.
За несколько часов до этого происшествия, на трассе «Иртыш» в Каргатском районе погибла семья из трех человек — один из них ребенок. В 04:40 на автодороге столкнулись легковой автомобиль и фура.