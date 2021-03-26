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Сотрудник «Марии-Ра» подрался с конфликтным посетителем — видео, на котором мужчину выталкивают из магазина

Во время потасовки сотрудник магазина получил телефоном в лицо

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Мужчин пытались разнять

Мужчин пытались разнять

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В новосибирской «Марии-Ра» сотрудник вытолкал посетителя после драки

25 марта в новосибирском магазине «Мария-Ра» в микрорайоне Пашино произошла драка между посетителем и сотрудником в форме.

Очевидцы сняли конфликт на видео. На кадрах видно, что мужчина в шапке и куртке разговаривает с сотрудником, после чего замахивается на него. Затем получает удар в лицо и в ответ бьет телефоном мужчину в форме. В результате посетителя в шапке вытолкнули из торгового зала и повалили на пол рядом со входом, после чего вывели на улицу.

Информацию о том, что на улицу Новоуральскую, 17 вызывали полицию из-за драки, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. В самом магазине от комментариев отказались. В главном офисе компании попросили прислать письменный запрос.

На этой неделе стало известно, что 2 марта в Новосибирске двое водителей обрызгали друг друга из перцовых баллончиков на площади Трубникова. После этого один из участников конфликта ударил другого саперной лопаткой. Оба мужчины попали в больницу.

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Пашинодракамагазин
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