«Нам бы медика пораньше». Как выручали петербургских школьников в Хибинах

Вслепую



В шесть вечера 22 марта диспетчер города Мончегорска принял звонок о заваленных снегом детях в крупнейшем горном массиве Кольского полуострова — Хибинах.



В Мончегорске дислоцирована муниципальная спасательная служба. Питает ее местный бюджет. В распоряжении — 13 сотрудников и 3 снегохода. За Хибины служба не отвечает. Звонок прошел, так как гора Маннепахк, с которой сошла лавина, соседствует с Мончегорском.



Хибины — зона ответственности Арктического центра МЧС. Мончегорский диспетчер доложил о лавине. Ему ответили: «Посылай своих людей».



— Допуска к горным работам у нас нет, — без тени жалобы сказал «Фонтанке» мончегорский собеседник. — Деньгами не балуют, особой техники нет. Но мы постарались. Снарядили четыре снегохода — казенные и частный, нашего сотрудника. В горы отправились семь человек.



Мончегорцы преодолели отделявшее их от Хибин озеро и попали на железнодорожную станцию Имандра, откуда дети начали поход. До них оставалось десять километров. Но маршрута, по которому группа ушла в горы, у муниципалов не было. Они видели только конечную точку, определенную координатами GPS при тревожном звонке, и ехали вслепую, непроторенной дорогой. Уткнулись в непроходимый участок. Снегоходы сменили на снегоступы.

