«Нам бы медика пораньше». Как выручали петербургских школьников в Хибинах

«Фонтанка» поговорила с участниками спасательной операции, развернувшейся несколько дней назад в Мурманской области: там на одном из туристических маршрутов сошла лавина. Рефрены — «неразбериха» и «никто не мог принять решение». Журналисты выяснили, почему школьницу Настю из Петербурга губернатор Мурманской области преждевременно назвал погибшей. До туристической группы добиралось одно спасательное подразделение, связь с ней держало другое, а ресурсы третьего — натренированного на горную эвакуацию — отвлекла поврежденная нога туристки.
Вслепую
В шесть вечера 22 марта диспетчер города Мончегорска принял звонок о заваленных снегом детях в крупнейшем горном массиве Кольского полуострова — Хибинах.
В Мончегорске дислоцирована муниципальная спасательная служба. Питает ее местный бюджет. В распоряжении — 13 сотрудников и 3 снегохода. За Хибины служба не отвечает. Звонок прошел, так как гора Маннепахк, с которой сошла лавина, соседствует с Мончегорском.
Хибины — зона ответственности Арктического центра МЧС. Мончегорский диспетчер доложил о лавине. Ему ответили: «Посылай своих людей».
— Допуска к горным работам у нас нет, — без тени жалобы сказал «Фонтанке» мончегорский собеседник. — Деньгами не балуют, особой техники нет. Но мы постарались. Снарядили четыре снегохода — казенные и частный, нашего сотрудника. В горы отправились семь человек.
Мончегорцы преодолели отделявшее их от Хибин озеро и попали на железнодорожную станцию Имандра, откуда дети начали поход. До них оставалось десять километров. Но маршрута, по которому группа ушла в горы, у муниципалов не было. Они видели только конечную точку, определенную координатами GPS при тревожном звонке, и ехали вслепую, непроторенной дорогой. Уткнулись в непроходимый участок. Снегоходы сменили на снегоступы.
Пульс
Сход лавины на склоне Маннепахка застал около 30 детей из Петербурга, выяснила «Фонтанка». Они составляли две группы туристического клуба «Скиф». Первая состояла из 13 школьников и троих клубных сотрудников. Сергей Смирнов, Юрий Голованов и Наталья Калачева считаются опытными походниками. В «Скифе» работают давно.
— На группу сошел снежный козырек длиной около ста метров и глубиной около двух с половиной, — рассказал «Фонтанке» Юрий Голованов. — Четверых школьников засыпало. Троих откопали быстро. Настю найти не могли.
Прощупав сошедший снег лыжами, дети и инструкторы принялись рыть траншею. Примерно через два с половиной часа на полутораметровой глубине Голованов наткнулся на девочку.
— Она была без сознания. Пульс нитевидный, поднесенный к лицу экран смартфона запотевал, — вспоминает Юрий. — В траншее были я и Сергей Смирнов. На мобильной связи — центр кризисных ситуаций МЧС Мурманской области. Нам говорили, как проводить реанимацию. Мы держали Настю на искусственной вентиляции легких дыханием рот в рот.
Пульс периодически пропадал, но организм девочки цеплялся за жизнь.
Остальных детей отвели вниз по склону, к ручью. Они разбили лагерь.
Первые спасатели — муниципалы из Мончегорска — добрались пешком около трех ночи.
— Они подтвердили, что Настя жива, — говорит Голованов. — Транспортировать ее было нечем, да мы и не знали, есть ли показания к транспортировке. Профессиональный медик отсутствовал. Нам бы пораньше его.
Погибла
Вечером 22 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели Насти. Ему вторил местный Следственный комитет.
По данным «Фонтанки», Чибису о делах на склоне Маннепахка вечером 22 марта, задолго до приезда спасателей, докладывал по телефону руководитель второй группы «Скифа» Юрий Зверлов.
— Получилось так, что власти приняли и распространили поспешную информацию, — признал в разговоре с «Фонтанкой» сотрудник мурманского МЧС. — Все-таки фиксировать смерть должны только медики.
Зверлов не стал разговаривать с «Фонтанкой».
Настю реанимировали. Преждевременность сообщений о ее гибели возмутила родителей, а губернатора Чибиса в ночи погнала в Мончегорск, руководить спасательной операцией.
Вертолеты
Для эвакуации Насти — или хотя бы доставки медиков к горе — требовалась авиация. С ней в Мурманской области негусто.
Ночью из Мурманска в Мончегорск вылетел вертолет Ми-8 с сотрудниками центра медицины катастроф. Он не принадлежит МЧС — услуги санавиации Мурманскому региону по контракту оказывает Вологодское авиационное предприятие. Вертолет у него находится в лизинге.
— В горы Ми-8 не полетел. У центра медицины катастроф свои руководители, свой полетный регламент, — сказал «Фонтанке» мончегорский спасатель. — Тогда губернатор вызвал аэрофлотовский вертолет из аэропорта Мурманска. Он подлетал к горе, но из-за болтанки вернулся. Ни сесть, ни спустить врачей не смог. К операции подключили мончегорскую пожарную часть, ГИМС, мурманских спасателей. Сил и средств много, но в конечном итоге какое-то единое решение никто не мог принять.
Медики
Настя боролась за жизнь и ждала помощи врачей
В ночи к горе в сопровождении спасателей Арктического центра МЧС отправили двух следователей и двух медиков мончегорской больницы — фельдшера и реаниматолога. Шесть километров они шли пешком на снегоступах. Двигались медленно из-за отсутствия физподготовки. Наутро добрались. Попытались реанимировать девочку и зафиксировали ее смерть.
МЧС
Арктический центр МЧС Мурманской области состоит из трех поисково-спасательных подразделений. Два ориентированы на спасение на воде и дислоцированы в Мурманске. Третье натренировано на горы. Оно расположено в городе Кировске, в не очень презентабельном здании, окруженном заснеженной техникой.
У Кировского центра есть филиал в центре Хибин — контрольно-спасательная станция на горной вершине Куэльпорр. Судя по соцсетям, туристы посещают эту станцию в качестве достопримечательности.
За несколько дней до трагедии с Настей Кировский центр проводил учения по вызволению людей из гор.
«Фонтанка» поговорила с сотрудниками Кировского спасцентра. Они считают, что сделали всё возможное, чтобы добраться до детей у Маннепахка: «Упрекнуть нас не в чем».
Дела
Следственный комитет возбудил два уголовных дела после гибели Насти —
Хибины считаются самыми лавиноопасными горами России. Ежегодно здесь гибнут несколько человек. Службу лавинной опасности в Кировске создали только