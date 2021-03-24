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Мусоровоз застрял в снегу в Академгородке — видео, на котором его вытаскивает легковой «Субару»

Небольшому автомобилю потребовалось около трех минут

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Рядом с дорогой образовались большие сугробы

Рядом с дорогой образовались большие сугробы

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В Новосибирске «Субару» вытащил из снега мусоровоз в Академгородке

Сегодня, 24 марта, мусоровоз застрял в снегу на улице Мусы Джалиля в новосибирском Академгородке. Ему помогла выехать легковая машина.

— Дороги нечищеные. Эта машина приехала мусор загрузить. Дороги у нас тут не чистят, она застряла, села. А «Субарик» подцепил ее и помог выехать из колеи. У нас тут всё снегом занесено, — рассказал очевидец происшествия Константин.

Он объяснил, что легковушке потребовалось около трех минут на то, чтобы помочь большегрузу.

В конце прошлой недели в частном секторе Дзержинского района в снегу застряла машина скорой помощи. Ее вытаскивали два трактора.

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SubaruАкадемгородокмусоровозснегсугробы
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