Мусоровоз застрял в снегу в Академгородке — видео, на котором его вытаскивает легковой «Субару»

В Новосибирске «Субару» вытащил из снега мусоровоз в Академгородке
Сегодня,
— Дороги нечищеные. Эта машина приехала мусор загрузить. Дороги у нас тут не чистят, она застряла, села. А «Субарик» подцепил ее и помог выехать из колеи. У нас тут всё снегом занесено, — рассказал очевидец происшествия Константин.
Он объяснил, что легковушке потребовалось около трех минут на то, чтобы помочь большегрузу.
В конце прошлой недели в частном секторе Дзержинского района в снегу застряла машина скорой помощи. Ее вытаскивали два трактора.