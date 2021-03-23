Самолет из Новосибирска в Хабаровск развернулся над Кемерово — одной из пассажирок стало плохо

Самолет из Новосибирска в Хабаровск развернулся из-за больной пассажирки
Поздно вечером
По данным сервиса Flightradar24, пассажирский самолет Airbus A319-111 выполнял рейс Новосибирск — Хабаровск, но в Кемерово развернулся и полетел обратно — в сторону аэропорта Толмачёво.
Самолет благополучно сел в Новосибирске.
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс вернулся из-за того, что одной из пассажирок на борту стало плохо.
— Рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту была пассажирка, которой стало плохо, и экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка в штатном режиме, высадили пассажирку для оказания ей помощи, а остальные улетели, — сообщили в пресс-службе.
НГС отправил запрос в авиакомпанию.
Аналогичный случай произошел в январе, тогда в инциденте разбиралась прокуратура. Самолет авиакомпании UTair вернулся в Новосибирск из-за отказа двигателя.