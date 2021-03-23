23 марта вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 74.61
eur 88.66

Все новости

Все новости

Самолет из Новосибирска в Хабаровск развернулся над Кемерово — одной из пассажирок стало плохо

Женщину высадили в Новосибирске для оказания помощи

712
14Обсудить

Поделиться

Самолет вернулся в Новосибирск вчера вечером&nbsp;

Самолет вернулся в Новосибирск вчера вечером 

Поделиться

Самолет из Новосибирска в Хабаровск развернулся из-за больной пассажирки

Поздно вечером 22 марта в новосибирский аэропорт вернулся самолет, летевший в Хабаровск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Толмачёво из-за самочувствия одной из пассажирок.

По данным сервиса Flightradar24, пассажирский самолет Airbus A319-111 выполнял рейс Новосибирск — Хабаровск, но в Кемерово развернулся и полетел обратно — в сторону аэропорта Толмачёво.

Самолет благополучно сел в Новосибирске.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс вернулся из-за того, что одной из пассажирок на борту стало плохо.

— Рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту была пассажирка, которой стало плохо, и экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка в штатном режиме, высадили пассажирку для оказания ей помощи, а остальные улетели, — сообщили в пресс-службе.

Поделиться

НГС отправил запрос в авиакомпанию.

Аналогичный случай произошел в январе, тогда в инциденте разбиралась прокуратура. Самолет авиакомпании UTair вернулся в Новосибирск из-за отказа двигателя.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авиациясамолет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...