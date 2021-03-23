«На рынке перепродавали вещи погибших»: Что на самом деле произошло на самолете, который упал под Междуреченском

27 лет назад на территории Кузбасса произошла одна из крупнейших авиакатастроф в новейшей истории России: тогда под Междуреченском упал самолет. Airbus A310-308, летевший из Москвы в Гонконг, через 4 часа и 19 минут после взлета внезапно рухнул в тайгу на юге Кузбасса. Журналисты NGS42.RU изучили газетные вырезки и поговорили с местными жителями, которые помнят эту историю.
Ночью на 23 марта 1994 года в 30 километрах от Междуреченска, в районе верховья реки Большой Майзас рухнул самолет. Он выполнял рейс Париж — Москва — Гонконг. Первое сообщение об этой трагедии появилось на страницах газет на следующий день, 24 марта. В короткой заметке на первой полосе газеты «Кузбасс» говорится, что первыми объятый пламенем самолет, который низко летел над городом, увидел экипаж ГАИ. Позже водитель лесовоза из Майзаса сообщил, что видел, как самолет упал и взорвался.
«По предварительным данным, на борту самолета находились 75–76 человек. Уже через 30 минут после катастрофы из поселка Майзас, самого ближнего от места аварии населенного пункта, двинулась колонна спецтехники для проведения разведки и оказания помощи пострадавшим. Однако к месту трагедии пробиться не удалось, ведь самолет разбился в горах.
В 07:30 утра в район ЧП вертолетом были высажены 9 человек. Поисковую группу возглавил опытный спасатель Михаил Шевалье. Но, как выяснилось, спасать уже было некого. Прибывший в числе первых на место катастрофы оператор Междуреченской студии телевидения
В самолете находились 63 пассажира и 12 членов экипажа. В том числе было 25 иностранцев, преимущественно китайцев. На место сразу отправились группы спасателей из Кемерово, Барнаула и Горно-Алтайска. Чуть позже к ним присоединились солдаты полка гражданской обороны. За первые сутки удалось обнаружить останки 30 человек. Из-за отсутствия в Междуреченске и Мысках нормальных моргов трупы отправляли в Новокузнецк.
Поисковые работы осложнялись погодными условиями: из-за солнца оседала снежная корка, а талые воды превращали место трагедии «в сплошную пепельно-кровавую кашу». Позже ситуация стала еще хуже из-за начавшегося дождя. К тому же обломки самолета находились на огромной территории — в радиусе двух километров.
Судя по газетным публикациям, уже 24 марта в Междуреченск начали прибывать родственники погибших. А 25 марта в газете опубликовали часть телеграммы Амана Тулеева (в это время он возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области). В ней говорилось, что «самолет над Междуреченском сбит осколком взрыва преступности, парализовавшей наше общество». На следующий день свои соболезнования выразил глава областной администрации Михаил Кислюк.
Тела всех погибших в авиакатастрофе удалось обнаружить только в последние дни марта. В выпуске газеты «Кузбасс» от 30 марта 1994 года говорится, что на месте катастрофы завершились основные работы. На тот момент из 75 погибших 46 человек уже были опознаны.
«Оказывается, в самолете были и дети. Одна женщина во время катастрофы, видимо, пытаясь спасти своего ребенка, крепко прижала его к себе. Так их и нашли в последнем объятии под обломками самолета», — говорится в газетной заметке.
Одна из жительниц Междуреченска вот что рассказала NGS42.RU о событиях тех дней.
— Моя семья не ездила на место катастрофы, но очень многие ездили туда, следили, как идут поиски и сбор вещей. Тогда у людей было очень плохо с работой — шахтерам не платили зарплату или долго задерживали. И я помню, как на рынке люди перепродавали личные вещи погибших, вроде кошельков или портмоне. До сих пор испытываю стыд за других. Еще на месте трагедии находили много денег, особенно долларов. Некоторые даже благодаря этому разбогатели, — вспоминает жительница Междуреченска Тамара.
Почему произошла катастрофа
Как выяснилось через несколько месяцев, причинами трагедии стали человеческая глупость и невнимательность. В ноябре 1994 года впервые прозвучало предположение, что трагедия могла произойти из-за того, что в кабине пилотов находились дети командира экипажа. Спустя год после авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил эту теорию.
В отчете о расследовании трагедии говорится, что через пару часов после взлета сменный командир экипажа Ярослав Кудринский позвал в кабину пилотов своих детей — 13-летнюю Яну и 15-летнего Эльдара. Когда самолет пролетал над Новокузнецком, Кудринский разрешил сначала дочери, а потом и сыну сесть в кресло командира. Второй пилот и основной командир на это никак не отреагировали. Перед этим сменный командир включил автопилот.
13-летняя дочь не проявляла особого интереса и не пыталась ничего делать со штурвалом, а вот сын Кудринского держался за штурвал и слегка покачивал его из стороны в сторону. В какой-то момент подросток приложил чуть больше усилий. Автопилот принял это как команду пилота и частично отключился. С этого момента самолетом управлял 15-летний подросток. Световая сигнализация отключения автопилота сработала, но экипаж этого не заметил.
Первым что-то неладное ощутил сам Эльдар — он заметил отклонение от заданной линии полета. Но пилоты не восприняли ситуацию серьезно. Когда экипаж наконец понял, что автопилот отключен, крен самолета достиг 45 градусов. В этот момент в салоне уже была паника.
За штурвалом всё еще сидел 15-летний Эльдар Кудринский. Его отец и второй пилот говорили, что нужно сделать, но подросток не понимал ничего — он не знал пилотский жаргон. Второй пилот не мог дотянуться до штурвала из-за перегрузки.
Крен достиг 90 градусов, самолет начал терять высоту. Когда пилоты все-таки смогли занять свои кресла и попытались вывести самолет в нормальный режим полета, было уже поздно — они потеряли пространственные ориентировки в ночных условиях. Поэтому, когда самолет пролетал над сопкой на крайне малой высоте, он зацепился за верхушки деревьев и упал.
Тела 22 пассажиров опознать так и не удалось.
Последствия авиакатастрофы
Во время расследования на симуляторах смоделировали ситуацию с аэробусом. В них участвовал российский пилот-инструктор Владимир Бирюков. Оказалось, действия пилотов по сути привели к катастрофе: если бы они не дотянулись до штурвалов, автоматическая система управления смогла бы самостоятельно восстановить прямолинейный курс.
В итоге эксперты МАК признали, что к авиакрушению привело не только то, что за штурвалом был подросток, но и недостаточная подготовка пилотов.
После трагедии в документацию самолета Airbus A310 и план подготовки пилотов «Аэрофлота» внесли изменения. Там появился пункт о том, что автопилот самопроизвольно отключится, если к штурвалу приложить усилия более 10 килограммов в течение минимум 30 секунд. В своем расследовании МАК указал, что в самолете А310 нет системы инструментальной сигнализации об отключении автопилота.
После трагедии «Аэрофлот» потерял примерно 30% потенциальных пассажиров. А через год «дочка» авиакомпании «Российские авиационные линии», которая эксплуатировала самолет, была ликвидирована.
А в знак уважения к пассажирам и экипажу рейса авиакомпания сменила его номер — с SU593 на SU212. Разбившийся самолет носил имя композитора Михаила Глинки. После трагедии ни один борт в честь Глинки не был назван.