«На рынке перепродавали вещи погибших»: Что на самом деле произошло на самолете, который упал под Междуреченском

27 лет назад на территории Кузбасса произошла одна из крупнейших авиакатастроф в новейшей истории России: тогда под Междуреченском упал самолет. Airbus A310-308, летевший из Москвы в Гонконг, через 4 часа и 19 минут после взлета внезапно рухнул в тайгу на юге Кузбасса. Журналисты NGS42.RU изучили газетные вырезки и поговорили с местными жителями, которые помнят эту историю.



Ночью на 23 марта 1994 года в 30 километрах от Междуреченска, в районе верховья реки Большой Майзас рухнул самолет. Он выполнял рейс Париж — Москва — Гонконг. Первое сообщение об этой трагедии появилось на страницах газет на следующий день, 24 марта. В короткой заметке на первой полосе газеты «Кузбасс» говорится, что первыми объятый пламенем самолет, который низко летел над городом, увидел экипаж ГАИ. Позже водитель лесовоза из Майзаса сообщил, что видел, как самолет упал и взорвался.

