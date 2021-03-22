В Новосибирске ищут мужчину, который поджег «Мерседес» — видео с места преступления

Полиция объявила в розыск мужчину за поджог «Мерседеса» в Новосибирске
В Новосибирске полицейские ищут подозреваемого в поджоге «Мерседеса» в Ленинском районе на Троллейном жилмассиве.
Инцидент произошел
— По данному факту возбуждено уголовное дело по
В ведомстве добавили, что у машины поврежден подкрылок и шина.
Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, полиция просит сообщить информацию по телефонам, гарантируя конфиденциальность:
В начале февраля полицейские задержали новосибирца, который поздней ночью