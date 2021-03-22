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В Новосибирске ищут мужчину, который поджег «Мерседес» — видео с места преступления

Полицейские возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества

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На ролике видно, как мужчина в светлой куртке подходит к правому заднему колесу «Мерседеса» и поджигает его

На ролике видно, как мужчина в светлой куртке подходит к правому заднему колесу «Мерседеса» и поджигает его

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Полиция объявила в розыск мужчину за поджог «Мерседеса» в Новосибирске

В Новосибирске полицейские ищут подозреваемого в поджоге «Мерседеса» в Ленинском районе на Троллейном жилмассиве.

Инцидент произошел 28 февраля около 23:00 у дома по улице Новосибирской. Происшествие попало на видео. В ролике мужчина в светлой куртке подходит к правому заднему колесу автомобиля и поджигает его.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что у машины поврежден подкрылок и шина.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, полиция просит сообщить информацию по телефонам, гарантируя конфиденциальность: 232-86-90, 232-86-91.

В начале февраля полицейские задержали новосибирца, который поздней ночью 27 января поджег автомобиль знакомого. Поймать нарушителя удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения. Мужчина решил уничтожить автомобиль из-за долга.

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