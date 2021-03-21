В Новосибирске 11-летняя девочка пострадала в ДТП между такси и «Ниссаном»

В Новосибирске на улице Московской столкнулись такси «КИА-Рио» и «Ниссан» — пострадала 11-летняя девочка. ДТП произошло сегодня около 10:55 в Октябрьском районе.
— Водитель 1985 года рождения на автомобиле «Ниссан» двигался по улице Московской со стороны улицы Автогенной в сторону улицы Никитина. В пути следования у дома 163 улицы Московской произошло столкновение с автомобилем «КИА-Рио». Водитель 1962 года рождения двигался по улице Грибоедова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Ленинградской, — рассказали о ДТП в группе пропаганды ГИБДД в Новосибирске.
Девочку, пассажирку «Ниссана» 11 лет, доставили в больницу.
— Ребенок находился в автомобиле сзади слева за пассажирским сиденье в детском кресле, пристегнутый ремнем безопасности, — добавили автоинспекторы.
Днем в воскресенье, 17 января, в столкновении двух автомобилей в Ленинском районе пострадал ребенок.