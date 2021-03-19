На Первомайке пропал 10-летний мальчик — ребенок не вернулся домой со школы

В Новосибирске 10-летний мальчик не вернулся домой со школы
В четверг, 18 марта, в Первомайском районе пропал 10-летний Дмитрий Герасимов — мальчик должен был прийти домой со школы еще днем, но до сих пор не вернулся. Сейчас ребенка ищет полиция и волонтеры.
— После школы он должен был сразу домой прийти, но, к сожалению, до сих пор там не появился. Мы сейчас едем туда. Ранее он не уходил, это первая пропажа ребенка, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.
Мальчик ушел из школы №141 микрорайона КСМ около 11:30 утра. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Рост ребенка 128 см, у него среднее телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Мальчик был одет в синюю куртка с капюшоном и вставками в районе карманов салатового цвета, темные джинсы, черные ботинки и серо-синюю вязаную шапку. При себе у него был черный школьный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по номеру ПСО «Маяк» 8–951–393–09-11 или по телефону 112.
В феврале в Новосибирске из детского сада пропал 5-летний мальчик — он перелез через забор и сбежал.