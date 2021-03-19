19 марта пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 0/10
usd 73.66
eur 88.12
Тема дняКак коронавирус захватил Новосибирск. Инфографика

Все новости

Все новости

На Первомайке пропал 10-летний мальчик — ребенок не вернулся домой со школы

Его ищут полиция и волонтеры

152
1Обсудить

Поделиться

Ребенок вышел из школы №141 в двенадцатом часу дня

Ребенок вышел из школы №141 в двенадцатом часу дня

Поделиться

В Новосибирске 10-летний мальчик не вернулся домой со школы

В четверг, 18 марта, в Первомайском районе пропал 10-летний Дмитрий Герасимов — мальчик должен был прийти домой со школы еще днем, но до сих пор не вернулся. Сейчас ребенка ищет полиция и волонтеры.

— После школы он должен был сразу домой прийти, но, к сожалению, до сих пор там не появился. Мы сейчас едем туда. Ранее он не уходил, это первая пропажа ребенка, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.

Мальчик ушел из школы №141 микрорайона КСМ около 11:30 утра. До настоящего времени его местонахождение не установлено.


Рост ребенка 128 см, у него среднее телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Мальчик был одет в синюю куртка с капюшоном и вставками в районе карманов салатового цвета, темные джинсы, черные ботинки и серо-синюю вязаную шапку. При себе у него был черный школьный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по номеру ПСО «Маяк» 8–951–393–09-11 или по телефону 112.

В феврале в Новосибирске из детского сада пропал 5-летний мальчик — он перелез через забор и сбежал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пропал ребенокпервомайский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...