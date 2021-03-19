На Первомайке пропал 10-летний мальчик — ребенок не вернулся домой со школы

В четверг, 18 марта, в Первомайском районе пропал 10-летний Дмитрий Герасимов — мальчик должен был прийти домой со школы еще днем, но до сих пор не вернулся. Сейчас ребенка ищет полиция и волонтеры.



— После школы он должен был сразу домой прийти, но, к сожалению, до сих пор там не появился. Мы сейчас едем туда. Ранее он не уходил, это первая пропажа ребенка, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.

Мальчик ушел из школы №141 микрорайона КСМ около 11:30 утра. До настоящего времени его местонахождение не установлено.