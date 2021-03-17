«Впятером пошли в укромное место бить одного»: студент попал на больничный после конфликта из-за фразы в чате

В Новосибирске студент попал на больничный после конфликта из-за фразы в чате
Мать 16-летнего студента Новосибирского речного колледжа заявила о том, что его избили одногруппники во время перемены. Молодой человек получил травмы лица, а позже обратился в полицию, однако руководство колледжа уверено, что конфликта не было. Министерство образования НСО уже начало проверку инцидента.
«Почему в колледже они ведут себя как гопники?»
Как рассказала мать пострадавшего студента Анна Нарзикулова, ее сын, рослый и довольно спортивный, никогда не был изгоем в коллективе. В колледже близких друзей не приобрел, но конфликтов у него раньше не было.
— Замечание было глупое, ни к кому не относилось, в чате болтали все, так что причина конфликта явно иная. Пятеро завели в пустой кабинет и грубили, пинали, били по голове. Перемена короткая — ушли на урок как ни в чем не бывало, пообещав продолжение после занятий, — сообщила Анна Нарзикулова.
Она предоставила скрины переписки: в ней куратор делает замечание ученикам, чтобы те не использовали компьютеры для личных целей. На него ответил сын Анны, а после этого в этом же чате одногруппники начали угрожать ему разборками.
— Вся группа была в курсе угроз в чате, видели начало конфликта в коридоре, но никто никак не вмешался. Речной колледж в Затоне — вовсе не прибежище маргиналов: средний балл аттестата в группе сына
После избиения студент сам вызвал на разговор другого одногруппника, который обещал с ним разобраться. Этот разговор окончился дракой, однако, как говорит Анна, претензий к этой ситуации у нее нет, поскольку это была драка один на один и не в стенах колледжа. Из-за всех конфликтов студенту потребовалась медицинская помощь — сейчас он находится на больничном, у него порвана губа, а также ему запретили есть твердую пищу.
Как говорит Анна, обычно ее сын живет один. Он снимает квартиру ближе к колледжу, но после избиения был вынужден переехать к родителям. Увидев избитого сына, родители узнали о конфликте и обратились в полицию. Там пострадавшему выдали направление на проведение судмедэкспертизы (есть в распоряжении редакции).
Анна также обратилась к куратору группы, но женщина была на больничном и не знала о конфликте.
— Говорит, никто из группы не написал, а ваш сын вам говорит — значит, он, скорее всего, врет. Меня это ужасно возмутило. Я не вижу оснований, чтобы он врал. Это же унизительная ситуация, мы два дня из него информацию выуживали, он не хотел говорить. В общем, колледж хочет это как-то замолчать, я уверена, они будут говорить только о втором конфликте, но он был вне колледжа, они вышли из учреждения, там где-то подрались, и всё. Едва ли наш случай единичный. Преподаватели предпочитают не замечать проблем: они не слышат матерных слов в стенах заведений и в чатах, не видят конфликтов, буллинга, насвая, вейпа, энергетиков. Вероятно, потому что не знают, что с этим делать, и опасаются обратить агрессию студентов на себя. Они безучастно наблюдают деградацию студентов и только на педсовете соберутся посетовать и поплеваться на современную молодежь. Охранник в колледже — просто вахтерша, — добавила Анна.
В эту пятницу, 19 марта, ее сын должен будет вновь показаться врачу, больничный ему, скорее всего, продлят. Анна отмечает, что ей не хочется, чтобы сын оставался в колледже, где происходят травля и буллинг и не решают конфликтов.
Анна также обратилась в Министерство образования региона.
Как отреагировали на конфликт в колледже
Корреспондент НГС попыталась связаться с директором колледжа Павлом Чикинёвым, однако тот был недоступен, а вскоре уехал. Оказалось, что сегодня,
— Да, я в курсе ситуации. Проверка проводиться будет, — кратко ответил Сергей Федорчук на звонок корреспондента.
Мы направили запрос в министерство с просьбой рассказать об итогах проверки в этом учреждении.
Замдиректора по учебно-воспитательной части Галина Дубинчук то отказывалась давать комментарий по телефону, то говорила, что ей нужно посоветоваться с директором. После она перестала брать трубку совсем.
Куратор группы, в которой учится сын Анны, отказалась комментировать ситуацию.
В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали предоставить информацию о поданном заявлении позже.
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