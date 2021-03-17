17 марта среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 72.96
eur 86.99

Все новости

Все новости

«Впятером пошли в укромное место бить одного»: студент попал на больничный после конфликта из-за фразы в чате

Семья пострадавшего заявила о драке в полицию и Министерство образования

4 460
76Обсудить

Поделиться

<nobr class="_">16-летний</nobr> студент вернулся к родителям с побоями <nobr class="_">12 марта</nobr>

16-летний студент вернулся к родителям с побоями 12 марта

Поделиться

В Новосибирске студент попал на больничный после конфликта из-за фразы в чате

Мать 16-летнего студента Новосибирского речного колледжа заявила о том, что его избили одногруппники во время перемены. Молодой человек получил травмы лица, а позже обратился в полицию, однако руководство колледжа уверено, что конфликта не было. Министерство образования НСО уже начало проверку инцидента.

«Почему в колледже они ведут себя как гопники?»

Как рассказала мать пострадавшего студента Анна Нарзикулова, ее сын, рослый и довольно спортивный, никогда не был изгоем в коллективе. В колледже близких друзей не приобрел, но конфликтов у него раньше не было. 12 марта подростка избили во время перемены между парами. Поводом для этого, по ее словам, стала глупая фраза сына, которую тот бросил в общем чате в WhatsApp. В нем также состояли куратор, который следит за успеваемостью и посещаемостью группы, и другие студенты.

— Замечание было глупое, ни к кому не относилось, в чате болтали все, так что причина конфликта явно иная. Пятеро завели в пустой кабинет и грубили, пинали, били по голове. Перемена короткая — ушли на урок как ни в чем не бывало, пообещав продолжение после занятий, — сообщила Анна Нарзикулова.

Она предоставила скрины переписки: в ней куратор делает замечание ученикам, чтобы те не использовали компьютеры для личных целей. На него ответил сын Анны, а после этого в этом же чате одногруппники начали угрожать ему разборками.

После одного замечания в адрес подростка посыпались угрозы

После одного замечания в адрес подростка посыпались угрозы

Поделиться

В момент словесной перепалки в чате присутствовала куратор группы

В момент словесной перепалки в чате присутствовала куратор группы

Поделиться

— Вся группа была в курсе угроз в чате, видели начало конфликта в коридоре, но никто никак не вмешался. Речной колледж в Затоне — вовсе не прибежище маргиналов: средний балл аттестата в группе сына около 4. Эти дети хорошо учились в школе. Почему в колледже они ведут себя как гопники? Почему никто из 25 человек группы не проявил сочувствия или просто ответственности? Среди трусов, что пошли впятером в укромное место бить одного без причины, был студент, которого наш сын считал хорошим человеком. Это что-то стадное? Или от скуки вкупе с безнадзорной безнаказанностью? — возмущается она.

После избиения студент сам вызвал на разговор другого одногруппника, который обещал с ним разобраться. Этот разговор окончился дракой, однако, как говорит Анна, претензий к этой ситуации у нее нет, поскольку это была драка один на один и не в стенах колледжа. Из-за всех конфликтов студенту потребовалась медицинская помощь — сейчас он находится на больничном, у него порвана губа, а также ему запретили есть твердую пищу.

Как говорит Анна, обычно ее сын живет один. Он снимает квартиру ближе к колледжу, но после избиения был вынужден переехать к родителям. Увидев избитого сына, родители узнали о конфликте и обратились в полицию. Там пострадавшему выдали направление на проведение судмедэкспертизы (есть в распоряжении редакции).

Анна также обратилась к куратору группы, но женщина была на больничном и не знала о конфликте. 15 марта с ней связалась заведующая колледжем Галина Дубинчук. По словам матери подростка, она заявила, что собрала объяснительные с учащихся, в которых те умолчали о конфликте.

— Говорит, никто из группы не написал, а ваш сын вам говорит — значит, он, скорее всего, врет. Меня это ужасно возмутило. Я не вижу оснований, чтобы он врал. Это же унизительная ситуация, мы два дня из него информацию выуживали, он не хотел говорить. В общем, колледж хочет это как-то замолчать, я уверена, они будут говорить только о втором конфликте, но он был вне колледжа, они вышли из учреждения, там где-то подрались, и всё. Едва ли наш случай единичный. Преподаватели предпочитают не замечать проблем: они не слышат матерных слов в стенах заведений и в чатах, не видят конфликтов, буллинга, насвая, вейпа, энергетиков. Вероятно, потому что не знают, что с этим делать, и опасаются обратить агрессию студентов на себя. Они безучастно наблюдают деградацию студентов и только на педсовете соберутся посетовать и поплеваться на современную молодежь. Охранник в колледже — просто вахтерша, — добавила Анна.

В эту пятницу, 19 марта, ее сын должен будет вновь показаться врачу, больничный ему, скорее всего, продлят. Анна отмечает, что ей не хочется, чтобы сын оставался в колледже, где происходят травля и буллинг и не решают конфликтов.

Анна также обратилась в Министерство образования региона.

Как отреагировали на конфликт в колледже

Корреспондент НГС попыталась связаться с директором колледжа Павлом Чикинёвым, однако тот был недоступен, а вскоре уехал. Оказалось, что сегодня, 17 марта, колледж посетил министр образования Сергей Федорчук.

— Да, я в курсе ситуации. Проверка проводиться будет, — кратко ответил Сергей Федорчук на звонок корреспондента.

Мы направили запрос в министерство с просьбой рассказать об итогах проверки в этом учреждении.

Замдиректора по учебно-воспитательной части Галина Дубинчук то отказывалась давать комментарий по телефону, то говорила, что ей нужно посоветоваться с директором. После она перестала брать трубку совсем.

Куратор группы, в которой учится сын Анны, отказалась комментировать ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали предоставить информацию о поданном заявлении позже.

Год назад серьезный инцидент произошел в школе № 158 — там избили семиклассницу Дашу. Ее обидчицы — трое проблемных девочек — ранее вымогали у Даши деньги, потом поставили ее на «счетчик», а когда та не принесла деньги, напали на нее в туалете. О том, как отреагировало руководство школы на непростую ситуацию, причем тут переполненность учреждения и что говорят в родительском комитете — читайте в этом материале.

21 февраля в районе гаражей на улице Широкой шестеро подростков напали на 12-летнего школьника и избили его из-за зубной пластины. СК начал проверку.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

избиениеколледж
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (76)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...