«Впятером пошли в укромное место бить одного»: студент попал на больничный после конфликта из-за фразы в чате

Мать 16-летнего студента Новосибирского речного колледжа заявила о том, что его избили одногруппники во время перемены. Молодой человек получил травмы лица, а позже обратился в полицию, однако руководство колледжа уверено, что конфликта не было. Министерство образования НСО уже начало проверку инцидента.

«Почему в колледже они ведут себя как гопники?»

