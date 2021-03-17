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На трассе в Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус: пострадали 17 человек

Автобус ехал из Москвы в Пензу

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В автобусе ехали 58 человек

В автобусе ехали 58 человек

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В ночь на среду на трассе М-5 в Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Пензу. В аварии пострадали 17 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Всего в автобусе находилось 58 человек, детей среди них не было. В районе ДТП введено реверсивное движение. В ликвидации последствий аварии участвуют 35 человек и 16 единиц техники.

По информации пресс-службы УМВД по Рязанской области, причиной опрокидывания автобуса мог стать занос.

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ДТПаварияавтобус
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