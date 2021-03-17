На трассе в Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус: пострадали 17 человек

В ночь на среду на трассе
Всего в автобусе находилось
По информации пресс-службы УМВД по Рязанской области, причиной опрокидывания автобуса мог стать занос.
Автобус ехал из Москвы в Пензу
В ночь на среду на трассе
Всего в автобусе находилось
По информации пресс-службы УМВД по Рязанской области, причиной опрокидывания автобуса мог стать занос.
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