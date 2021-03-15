Новосибирские следователи возбудили второе дело из-за пожара, в котором погибли мать и двое детей

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за гибели в пожаре женщины с двумя маленькими детьми.
Дом загорелся
Предполагаемое место возгорания — печь, которая находилась на кухне.
— Установлено, что сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района НСО в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM-модулем, который в момент пожара не сработал. Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя. В результате погибли три человека, в том числе двое малолетних детей, — рассказала старший помощник руководителя
Ранее следователи уже возбудили другое уголовное дело из-за пожара — по
Дети часто гибнут при пожарах. Так, в октябре под Новосибирском в огне умерли трое детей — семья жила буквально в сарае. Старшей девочке было