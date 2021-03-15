Новосибирские следователи возбудили второе дело из-за пожара, в котором погибли мать и двое детей

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за гибели в пожаре женщины с двумя маленькими детьми.



Дом загорелся 13 марта на улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района. Спастись не удалось 36-летней женщине, ее 2-летней дочери и 7-летнему сыну. Всего в семье было шестеро детей, двое в момент трагедии находились у бабушки. Еще двоим детям удалось спастись из горящего дома.

Предполагаемое место возгорания — печь, которая находилась на кухне.