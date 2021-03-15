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Новосибирские следователи возбудили второе дело из-за пожара, в котором погибли мать и двое детей

Под подозрением администрация сельсовета, дело завели из-за халатности — в доме не сработал пожарный извещатель

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Всего в семье было шестеро детей, двое в момент трагедии находились у бабушки. Еще двоим детям удалось спастись из горящего дома, а двое погибли

Всего в семье было шестеро детей, двое в момент трагедии находились у бабушки. Еще двоим детям удалось спастись из горящего дома, а двое погибли

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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за гибели в пожаре женщины с двумя маленькими детьми.

Дом загорелся 13 марта на улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района. Спастись не удалось 36-летней женщине, ее 2-летней дочери и 7-летнему сыну. Всего в семье было шестеро детей, двое в момент трагедии находились у бабушки. Еще двоим детям удалось спастись из горящего дома.

Предполагаемое место возгорания — печь, которая находилась на кухне.

— Установлено, что сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района НСО в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM-модулем, который в момент пожара не сработал. Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя. В результате погибли три человека, в том числе двое малолетних детей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Анастасия Кулешова.

Ранее следователи уже возбудили другое уголовное дело из-за пожара — по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Дети часто гибнут при пожарах. Так, в октябре под Новосибирском в огне умерли трое детей — семья жила буквально в сарае. Старшей девочке было 7 лет, младшему — 3 года. В декабре на улице Декабристов погибла женщина с тремя детьми. Младшему ребенку было всего полтора года.

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