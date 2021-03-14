Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Новосибирской области. Еще двое сыновей — в реанимации

Вечером в субботу, 13 марта, в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области загорелся частный жилой дом на улице Безручкова, в котором жила многодетная семья.

11-летний мальчик попытался разжечь печь с помощью жидкости для розжига, но произошел взрыв и начался пожар. Ребёнок успел вынести из дома 4-летнего брата, но его 35-летней матери, 2-летней сестре и 7-летнему брату спастись не удалось. Их тела обнаружили в ходе тушения огня спасатели. Всего в семье было шестеро детей, двое в момент трагедии находились у бабушки.