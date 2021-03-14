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Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Новосибирской области. Еще двое сыновей — в реанимации

Еще двоих детей спасло то, что они находились у бабушки

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Старший сын&nbsp;попытался разжечь печь, но произошел хлопок с последующим возгоранием

Старший сын попытался разжечь печь, но произошел хлопок с последующим возгоранием

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Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области

Вечером в субботу, 13 марта, в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области загорелся частный жилой дом на улице Безручкова, в котором жила многодетная семья.

11-летний мальчик попытался разжечь печь с помощью жидкости для розжига, но произошел взрыв и начался пожар. Ребёнок успел вынести из дома 4-летнего брата, но его 35-летней матери, 2-летней сестре и 7-летнему брату спастись не удалось. Их тела обнаружили в ходе тушения огня спасатели. Всего в семье было шестеро детей, двое в момент трагедии находились у бабушки.

Соседние дома не пострадали. Пожар потушили силами 18 человек и шести единиц техники

Соседние дома не пострадали. Пожар потушили силами 18 человек и шести единиц техники

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Следственный комитет по НСО возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

На место выехали психологи для помощи родственникам погибших, а также оперативная группа ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сообщили в ведомстве.

Дети часто гибнут при пожарах. Так, в октябре под Новосибирском в огне умерли трое детей — семья жила буквально в сарае. Старшей девочке было 7 лет, младшему — 3 года. В декабре на улице Декабристов погибла женщина с тремя детьми. Младшему ребенку было всего полтора года.

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