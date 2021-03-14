Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Новосибирской области. Еще двое сыновей — в реанимации

Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области
Вечером в субботу, 13 марта, в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области загорелся частный жилой дом на улице Безручкова, в котором жила многодетная семья.
Следственный комитет по НСО возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
На место выехали психологи для помощи родственникам погибших, а также оперативная группа ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сообщили в ведомстве.
Дети часто гибнут при пожарах. Так, в октябре под Новосибирском в огне умерли трое детей — семья жила буквально в сарае. Старшей девочке было