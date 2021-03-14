В новосибирском пригороде в девятиэтажке вспыхнул пожар

В Кольцово в жилой девятиэтажке вспыхнул пожар. Обошлось без жертв, но пожарным пришлось эвакуировать из здания 15 человек , еще двое успели покинуть квартиры самостоятельно.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место пожара, из окна на четвертом этаже шел густой дым, задымление чувствовалось и в подъезде. Как рассказали в новосибирском МЧС, из дома пришлось эвакуировать 15 человек .