В новосибирском пригороде в девятиэтажке вспыхнул пожар

В Кольцово в жилой девятиэтажке вспыхнул пожар. Обошлось без жертв, но пожарным пришлось эвакуировать из здания
Когда первые пожарные расчеты прибыли на место пожара, из окна на четвертом этаже шел густой дым, задымление чувствовалось и в подъезде. Как рассказали в новосибирском МЧС, из дома пришлось эвакуировать
В квартире, где вспыхнул огонь, вещи и мебель горели, по выражению пожарных, «по всей площади». На то, чтобы потушить открытый огонь, потребовалось
По счастью, обошлось без жертв, еще до прибытия пожарных горящую квартиру самостоятельно смогли покинуть две женщины, одна из них маломобильная. Женщин осмотрели медики, госпитализация не понадобилась, сообщили в МЧС.
После того, как подъезд проветрили, жилицы дома вернулись в свои квартирам. Причина пожара выясняется.
Жизнь в многоквартирном доме чревата неприятными сюрпризами, даже если вы лично строго соблюдаете все правила противопожарной безопасности. Эксперт МЧС рассказал, как действовать в случае пожара в многоквартирном доме без системы дымоудаления.