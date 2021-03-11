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Сибирячка не смогла выйти из дома во время пожара — ее эвакуировали с лестничной клетки

Дым шел из окон квартиры на втором этаже здания

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В пресс-службе МЧС сообщили, что женщина плохо передвигалась

В пресс-службе МЧС сообщили, что женщина плохо передвигалась

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Днем в четверг, 11 марта, в Первомайском районе загорелась квартира двухэтажного дома. Пожарные спасли из здания женщину.

О возгорании квартиры на улице Стрелочной МЧС сообщили в 12 часов 38 минут. Уже через четыре минуты пожарные прибыли на место происшествия. Дым шел из окон квартиры на втором этаже здания. По информации МЧС, горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров.

— В горящем жилье людей не было. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались жильцы дома. В ходе разведки на лестничной клетке звено газодымозащитной службы обнаружило женщину, которая самостоятельно не могла передвигаться. Ее эвакуировали на свежий воздух. По оперативным данным, в результате пожара пострадавших нет, — сообщил замруководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артём Щербаков.

В пресс-службе также уточнили, что женщина плохо ходила.

Рано утром 7 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный частный дом — 14 человек эвакуировались, трое попали в больницу.

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МЧСпожар
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