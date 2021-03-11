Сибирячка не смогла выйти из дома во время пожара — ее эвакуировали с лестничной клетки

Днем в четверг, 11 марта, в Первомайском районе загорелась квартира двухэтажного дома. Пожарные спасли из здания женщину.
О возгорании квартиры на улице Стрелочной МЧС сообщили в
— В горящем жилье людей не было. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались жильцы дома. В ходе разведки на лестничной клетке звено газодымозащитной службы обнаружило женщину, которая самостоятельно не могла передвигаться. Ее эвакуировали на свежий воздух. По оперативным данным, в результате пожара пострадавших нет, — сообщил замруководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артём Щербаков.
В пресс-службе также уточнили, что женщина плохо ходила.
Рано утром 7 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный частный дом — 14 человек эвакуировались, трое попали в больницу.