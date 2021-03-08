В Новосибирске «Тойота» выехала на встречку и врезалась в «Кадиллак» — пострадали пять человек

Вечером в понедельник, 8 марта, в Новосибирске на встречной полосе столкнулись две иномарке. В результате травмы получили пять человек.

— Водитель автомобиля «Тойота-Харриер» двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону улицы Северный проезд. У дома 52 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Cadillac, который двигался во встречном направлении, после чего автомобиль Cadillac совершил наезд на препятствие (световую опору), — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.