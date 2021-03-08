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В Новосибирске «Тойота» выехала на встречку и врезалась в «Кадиллак» — пострадали пять человек

В больницу попала 7-летняя девочка

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Авария произошла на встречной полосе

Авария произошла на встречной полосе

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В Новосибирске пять человек попали в больницу после лобового ДТП

Вечером в понедельник, 8 марта, в Новосибирске на встречной полосе столкнулись две иномарке. В результате травмы получили пять человек.

— Водитель автомобиля «Тойота-Харриер» двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону улицы Северный проезд. У дома 52 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Cadillac, который двигался во встречном направлении, после чего автомобиль Cadillac совершил наезд на препятствие (световую опору), — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

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В больницу с различными травмами доставлены пять человек: водитель и пассажирка «Тойоты», а также водитель «Кадиллака», женщина-пассажир и 7-летняя девочка.

В минувшую субботу на трассе под Новосибирском столкнулись два грузовика — один человек погиб.

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