Установленная в деревянном доме пожарная сигнализация помогла спасти троих детей

Пожарная сигнализация помогла спасти детей из горящего дома
В селе Плотниково Новосибирской области загорелся дом, в котором были трое детей — их удалось спасти, так как пожарная сигнализация быстро передала сигнал в МЧС.
— Современный пожарный извещатель с GSM-модулем, установленный в двухквартирном доме, где проживала многодетная семья, своевременно передал сообщение в пожарную охрану. Это позволило пожарным спасти троих детей, которые находились одни без присмотра взрослых, и не допустить серьезного повреждения жилья, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По информации МЧС, когда пожарные прибыли, горела половина бревенчатого здания. Детей удалось эвакуировать. Вторая квартира дома не пострадала.
— Спасенные дети госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения. Во время ликвидации пожара подошли родители, с их слов, в доме без присмотра находились трое детей, — уточнили в ведомстве. Причина пожара устанавливается.
Два года назад пожарная сигнализация спасла жизнь пожилой женщине, которая забыла про оставленную на плите кастрюлю.