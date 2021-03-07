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Установленная в деревянном доме пожарная сигнализация помогла спасти троих детей

Дети остались дома без присмотра взрослых

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В доме был пожарный извещатель с GSM-модулем

В доме был пожарный извещатель с GSM-модулем

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Пожарная сигнализация помогла спасти детей из горящего дома

В селе Плотниково Новосибирской области загорелся дом, в котором были трое детей — их удалось спасти, так как пожарная сигнализация быстро передала сигнал в МЧС.

— Современный пожарный извещатель с GSM-модулем, установленный в двухквартирном доме, где проживала многодетная семья, своевременно передал сообщение в пожарную охрану. Это позволило пожарным спасти троих детей, которые находились одни без присмотра взрослых, и не допустить серьезного повреждения жилья, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По информации МЧС, когда пожарные прибыли, горела половина бревенчатого здания. Детей удалось эвакуировать. Вторая квартира дома не пострадала.

— Спасенные дети госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения. Во время ликвидации пожара подошли родители, с их слов, в доме без присмотра находились трое детей, — уточнили в ведомстве. Причина пожара устанавливается.

Два года назад пожарная сигнализация спасла жизнь пожилой женщине, которая забыла про оставленную на плите кастрюлю.

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МЧСпожарная сигнализация
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