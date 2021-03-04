В Кольцово 74-летняя женщина выпала с балкона седьмого этажа

В Кольцово женщина выпала с балкона седьмого этажа и разбилась насмерть
Сегодня утром,
— Следователи проводят проверку по факту обнаружения возле дома тела женщины с повреждениями, характерными при падении с высоты, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По предварительной информации, женщина выпала с балкона собственной квартиры. Сейчас идет доследственная проверка.
В декабре девушка выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть в Новосибирске на жилмассиве «Просторный» в Кировском районе.