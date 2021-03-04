4 марта четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 73.52
eur 88.88
Тема дняИзучаем зарплатные квитки ученых. Какие там суммы?

Все новости

Все новости

В Кольцово 74-летняя женщина выпала с балкона седьмого этажа

Она скончалась после полученных травм — на месте работают следователи

3 743
20Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел на проспекте Никольском в Кольцово

Инцидент произошел на проспекте Никольском в Кольцово

Поделиться

В Кольцово женщина выпала с балкона седьмого этажа и разбилась насмерть

Сегодня утром, 4 марта, в поселке Кольцово 74-летняя женщина выпала с балкона седьмого этажа жилого дома на проспекте Никольском.

— Следователи проводят проверку по факту обнаружения возле дома тела женщины с повреждениями, характерными при падении с высоты, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По предварительной информации, женщина выпала с балкона собственной квартиры. Сейчас идет доследственная проверка.

В декабре девушка выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть в Новосибирске на жилмассиве «Просторный» в Кировском районе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Кольцовопогибшая женщина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...