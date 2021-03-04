«Слезы текли и была одышка»: сибиряк отравился угарным газом после поездки на «Делимобиле»

Сибиряк заявил об отравлении угарным газом после поездки на «Делимобиле»
Житель Новосибирска, 35-летний Роман Рагозин, заявил, что отравился угарным газом во время поездки на арендованном Hyundai Solaris. Мужчина пользовался услугами каршеринга «Делимобиль». Представители компании заявляют, что машина была исправна, а водитель совершил ошибку, оставшись в салоне.
Морозным утром
«Я практически вывалился из машины»
— Я разговаривал с оператором минут 5–7, объяснял ей ситуацию. Девушка сказала, что всю информацию передала специалистам. Механик приедет. Мне сказали не покидать места, на что я ее спросил, сколько мне его ждать. Спросил: что, мне предлагают стоять на морозе и ждать его? Конкретных действий она мне не давала. Только твердила, что нужно припарковать автомобиль в положенном месте. Тогда я ответил, что припаркую автомобиль, но это останется на ее совести. И попросил связать меня со старшим специалистом, — рассказывает новосибирец.
Роман продолжил движение в сторону магазина «Лента», припарковал автомобиль и завершил аренду.
— Когда я парковал автомобиль, весь салон был завален дымом, я практически вывалился из машины, потому что левое окно не открывалось. Слезы текли и была одышка, я понимал, что уже что-то неладное. После этого я зашел в тепло, выпил кофе и продолжил разговор со старшим специалистом. Он извинился и сказал, что девушка-оператор была первый день на работе и не знала, как себя правильно вести. Сказал, что она неправильно себя повела, что она должна была принудительно завершить аренду и вызвать мастера, потому что это ЧП, — вспоминает Роман Рагозин.
Дома Роман почувствовал легкое головокружение и тошноту, поэтому решил пойти к врачу. В тот же день после всех обследований врач поставил Роману диагноз «отравление угарным газом легкой степени» (копия выписки из медучреждения есть в распоряжении редакции).
— Степень легкости влияет на часть уголовной статьи, а сам факт отравления организма присутствует. У меня 0,19 — это легкая степень, если бы было 0,2 — была бы средняя степень. У меня брали кровь из вены и делали рентген грудной клетки. Если бы я еще минут 30 там находился в автомобиле, то это был бы уже тяжелый случай. У меня в справке указано, что в госпитализации я не нуждаюсь, — говорит Роман.
Роман написал заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что получили заявление Романа Рагозина и направили все материалы в Следственный комитет. НГС обратился с запросом к следователям.
— Я пытался донести до «Делимобиля», что это всё серьезно, это же мое здоровье! А если бы я ехал с детьми? У меня бывало такое, когда я в автомобиле и с детьми передвигался. Я вот взрослый человек, а ребенку бы еще сильнее досталось. А газ — опасное вещество, мы не сразу понимаем, что мы им дышим и нам становится плохо. В дальнейшем со мной связывались в «Делимобиле», попросили справку, после чего они принесли извинения и предложили 500 бонусов. Я отказался, — говорит мужчина.
«Передвижение было по инициативе клиента»
В пресс-службе сервиса «Делимобиль» прокомментировали инцидент.
— Об инциденте мы узнали чуть позже, так как после проверки на СТО машина была признана технически исправной. Отдадим ее в повторное рассмотрение — могли ли заморозки или ветер повлиять на состояние выхлопной трубы. С клиентом на связи, изучаем все документы от него. Оценку работы клиентской службы проводим. Все звонки прослушиваем, — объяснила Ульяна Смольская, пресс-секретарь «Делимобиля».
По данным, которые предоставила компания, из тех 19 минут, что показаны на скриншоте поездки Романа, автомобиль ехал только 6 минут, остальные стоял.
— Оператор не просил клиента перепарковать автомобиль. Все передвижения клиента в машине после звонка оператору происходили по инициативе клиента. Что было ошибочным, если он почувствовал запах выхлопных газов. Общее его передвижение составило 6 минут. Из которых 5 минут он передвигался по своей инициативе после звонка в техподдержку. Все наши автомобили тщательно проверяются перед выводом на линию. Касательно ситуаций, когда у клиента есть сомнение, исправен ли автомобиль, необходимо срочно связаться с поддержкой, выйти из автомобиля и следовать инструкции. В данных ситуациях вызывается механик и эвакуатор, машина переводится в режим «сервис» для экспертизы. При нештатных случаях сумма всей аренды компенсируется, с клиентом всё общение строится в индивидуальном порядке, — добавила пресс-секретарь.
Мнение врача
Участковый терапевт Людмила Овчинникова объяснила, мог ли Роман получить отравление за время, пока находился в автомобиле.
— Получить отравление угарным газом можно в течение 5–10 минут, если была его высокая концентрация. Степень наступления отравления угарным газом зависит от его концентрации и от того времени, которое человек находится в помещении с газом. Если у водителя была проблема, что угарный газ из выхлопной трубы попадал в салон, салон был герметично закрыт, тогда такое вполне могло произойти, — рассказала Людмила Овчинникова, участковый терапевт.
В опасные ситуации попадают не только пользователи каршеринга, но и водители такси. Например, осенью прошлого года НГС рассказывал, как пассажир разбил машину таксисту за отказ везти детей без спецкресла, эту потасовку сняли очевидцы.
Также вы можете почитать авторскую колонку авторедактора НГС Дмитрия Косенко, где он рассуждает, на чем лучше сейчас ездить — личном авто, такси или каршеринге.