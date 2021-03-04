«Слезы текли и была одышка»: сибиряк отравился угарным газом после поездки на «Делимобиле»

Дома Роман почувствовал легкое головокружение и тошноту, поэтому решил пойти к врачу. В тот же день после всех обследований врач поставил Роману диагноз «отравление угарным газом легкой степени» (копия выписки из медучреждения есть в распоряжении редакции).

— Степень легкости влияет на часть уголовной статьи, а сам факт отравления организма присутствует. У меня 0,19 — это легкая степень, если бы было 0,2 — была бы средняя степень. У меня брали кровь из вены и делали рентген грудной клетки. Если бы я еще минут 30 там находился в автомобиле, то это был бы уже тяжелый случай. У меня в справке указано, что в госпитализации я не нуждаюсь, — говорит Роман.

Роман написал заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что получили заявление Романа Рагозина и направили все материалы в Следственный комитет. НГС обратился с запросом к следователям.



— Я пытался донести до «Делимобиля», что это всё серьезно, это же мое здоровье! А если бы я ехал с детьми? У меня бывало такое, когда я в автомобиле и с детьми передвигался. Я вот взрослый человек, а ребенку бы еще сильнее досталось. А газ — опасное вещество, мы не сразу понимаем, что мы им дышим и нам становится плохо. В дальнейшем со мной связывались в «Делимобиле», попросили справку, после чего они принесли извинения и предложили 500 бонусов. Я отказался, — говорит мужчина.

