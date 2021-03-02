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На Большой загорелся грузовик — на видео попало, как его закидывали снегом

Машину удалось потушить до приезда пожарных

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Очевидцам пожара удалось справиться с огнем до приезда спасателей

Очевидцам пожара удалось справиться с огнем до приезда спасателей

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В Новосибирске загоревшийся грузовик закидали снегом

В Новосибирске на улице Большой загорелся грузовик — сегодня утром, 2 марта, у него вспыхнул моторный отсек.

Инцидент сняли на видео, в ролике очевидцы закидывают машину снегом с помощью лопат.

В МЧС рассказали, что автомобиль успели потушить до прибытия пожарных.

— В 09:15 выехали на улицу Большую. Горел моторный отсек грузового автомобиля ГАЗ. На момент прибытия открытое горение ликвидировано подручными средствами. Водитель на месте вызова, состояние удовлетворительное, — рассказали подробности пожара в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В начале января в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix.

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загорелась машинапожар
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