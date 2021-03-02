На Большой загорелся грузовик — на видео попало, как его закидывали снегом

В Новосибирске загоревшийся грузовик закидали снегом
В Новосибирске на улице Большой загорелся грузовик — сегодня утром,
Инцидент сняли на видео, в ролике очевидцы закидывают машину снегом с помощью лопат.
В МЧС рассказали, что автомобиль успели потушить до прибытия пожарных.
— В 09:15 выехали на улицу Большую. Горел моторный отсек грузового автомобиля ГАЗ. На момент прибытия открытое горение ликвидировано подручными средствами. Водитель на месте вызова, состояние удовлетворительное, — рассказали подробности пожара в пресс-службе
В начале января в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix.