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Полиция задержала новосибирца, забравшего у знакомого 150 тысяч и документы на автомобиль

На задержанного завели уголовное дело

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32-летний подозреваемый ранее был неоднократно судим

32-летний подозреваемый ранее был неоднократно судим

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Сотрудники уголовного розыска полиции в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По версии следствия, в течение двух месяцев, с 30 декабря 2020 по 25 февраля 2021 года, подозреваемый 32-летний новосибирец применял насилие к своему 41-летнему знакомому, чтобы тот отдавал ему деньги. За это время преступнику удалось украсть 150 тысяч рублей.

— Молодой человек также завладел документами на автомобиль под предлогом возврата несуществующего долга и процентов по нему, — добавили в полиции.

В четверг, 25 февраля, на парковке одного из торговых центров Новосибирска подозреваемого на месте совершения преступления задержала полиция.

В полиции сообщили, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Следователь отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование еще идет.

Летом Искитимский районный суд Новосибирской области рассматривал дело местной банды, которая три года вымогала деньги и даже похитила человека.

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вымогательствополиция
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