Полиция задержала новосибирца, забравшего у знакомого 150 тысяч и документы на автомобиль

Сотрудники уголовного розыска полиции в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По версии следствия, в течение двух месяцев, с 30 декабря 2020 по 25 февраля 2021 года, подозреваемый 32-летний новосибирец применял насилие к своему 41-летнему знакомому, чтобы тот отдавал ему деньги. За это время преступнику удалось украсть 150 тысяч рублей.

— Молодой человек также завладел документами на автомобиль под предлогом возврата несуществующего долга и процентов по нему, — добавили в полиции.