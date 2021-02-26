В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв. Под завалами находятся люди

В одной из многоэтажек на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел взрыв, сообщает NN.RU. Очевидцы сообщают, что в эпицентре оказалось не только здание, но и припаркованные рядом автомобили.
От взрыва разрушено помещение суши-бара, выбило стекла у проезжавшего мимо троллейбуса и припаркованных авто.
Известно, что под завалами могут находиться люди — две женщины. МЧС проверяет эту информацию.
Точное количество пострадавших неизвестно. Есть те, кого контузило ударной волной. Медики оказывают им помощь на месте
NN.RU следит за ситуацией онлайн.
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