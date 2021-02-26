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В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв. Под завалами находятся люди

Взрывная волна разрушила суши-бар и повыбивала стекла у припаркованных авто

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Точное количество пострадавших неизвестно

Точное количество пострадавших неизвестно

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В одной из многоэтажек на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел взрыв, сообщает NN.RU. Очевидцы сообщают, что в эпицентре оказалось не только здание, но и припаркованные рядом автомобили.

От взрыва разрушено помещение суши-бара, выбило стекла у проезжавшего мимо троллейбуса и припаркованных авто.

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Известно, что под завалами могут находиться люди — две женщины. МЧС проверяет эту информацию.

Под обломками находятся предположительно два человека

Под обломками находятся предположительно два человека

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Точное количество пострадавших неизвестно. Есть те, кого контузило ударной волной. Медики оказывают им помощь на месте

Спасатели начали разгребать завалы вручную, это значит, что есть надежда найти под ними живых людей.

Спасатели начали разгребать завалы вручную, это значит, что есть надежда найти под ними живых людей.

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NN.RU следит за ситуацией онлайн.

Новость дополняется.

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Нижний Новгородвзрыв
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