«Стоим от самой Первомайки в три ряда»: Новосибирск сковали гигантские пробки

Сегодня утром, 25 февраля , Новосибирск встал в восьмибалльных пробках — затор наблюдается во всех районах города.

— За полгода это самая большая пробка, — рассказал корреспонденту читатель Дмитрий. — Если раньше мы стояли в сторону города о разъезда Ини, то сейчас вообще от Первомайки стоим в три ряда.

Дмитрий стоит в пробке на улице Большевистской — по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этой стороне произошло два мелких ДТП, одно из них с КАМАЗом.

— КАМАЗ кого-то щелкнул при повороте на встречку, — рассказал очевидец Дмитрий. — Там разворот разрешен, неподалеку стоит «Хонда», им поцарапанная. Прям поперек дороги стоит, две полосы перегородил. Из-за него эта пробища.