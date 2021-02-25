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«Стоим от самой Первомайки в три ряда»: Новосибирск сковали гигантские пробки

Из-за нескольких аварий люди не могут добраться до работы

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Пробка в сторону Речного вокзала начинается с Первомайского района&nbsp;

Пробка в сторону Речного вокзала начинается с Первомайского района 

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Из-за ДТП сибиряки встали в утренние пробки на дорогах Новосибирска

Сегодня утром, 25 февраля, Новосибирск встал в восьмибалльных пробках — затор наблюдается во всех районах города.

— За полгода это самая большая пробка, — рассказал корреспонденту читатель Дмитрий. — Если раньше мы стояли в сторону города о разъезда Ини, то сейчас вообще от Первомайки стоим в три ряда.

Дмитрий стоит в пробке на улице Большевистской — по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этой стороне произошло два мелких ДТП, одно из них с КАМАЗом.

— КАМАЗ кого-то щелкнул при повороте на встречку, — рассказал очевидец Дмитрий. — Там разворот разрешен, неподалеку стоит «Хонда», им поцарапанная. Прям поперек дороги стоит, две полосы перегородил. Из-за него эта пробища.

КАМАЗ неудачно развернулся по встречке&nbsp;

КАМАЗ неудачно развернулся по встречке 

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», еще несколько аварий произошло на улице Петухова и площади Труда.

Пробки уже достигли восьми баллов

Пробки уже достигли восьми баллов

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На 08:30 утра, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на площади Труда, улице Троллейной, Станиславского — на левом берегу. На правом берегу, помимо Первомайского района и улицы Большевистской, стоят улицы Богдана Хмельницкого и Танковая. Уровень пробок уже достиг 8 баллов.

Сегодня на улице Высоцкого на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни — из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.

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