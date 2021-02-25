«Стоим от самой Первомайки в три ряда»: Новосибирск сковали гигантские пробки

Из-за ДТП сибиряки встали в утренние пробки на дорогах Новосибирска
Сегодня утром,
— За полгода это самая большая пробка, — рассказал корреспонденту читатель Дмитрий. — Если раньше мы стояли в сторону города о разъезда Ини, то сейчас вообще от Первомайки стоим в три ряда.
Дмитрий стоит в пробке на улице Большевистской — по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этой стороне произошло два мелких ДТП, одно из них с КАМАЗом.
— КАМАЗ кого-то щелкнул при повороте на встречку, — рассказал очевидец Дмитрий. — Там разворот разрешен, неподалеку стоит «Хонда», им поцарапанная. Прям поперек дороги стоит, две полосы перегородил. Из-за него эта пробища.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», еще несколько аварий произошло на улице Петухова и площади Труда.
На 08:30 утра, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на площади Труда, улице Троллейной, Станиславского — на левом берегу. На правом берегу, помимо Первомайского района и улицы Большевистской, стоят улицы Богдана Хмельницкого и Танковая. Уровень пробок уже достиг
Сегодня на улице Высоцкого на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни — из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.