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В Бердске загорелась квартира пожилого жильца увезли на скорой

Возгорание произошло на девятом этаже

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Пожар тушили при помощи автолестницы

Пожар тушили при помощи автолестницы

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Пожилого мужчину увезли на скорой после пожара в квартире под Новосибирском

В Бердске Новосибирской области случился пожар в квартире жилого дома на девятом этаже — пожилого жильца увезли врачи скорой помощи.

Сообщение о пожаре поступило в 20:15. Пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу Микрорайон, 46. На месте вызова они установили, что открытым огнем горит в квартире на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар тушили при помощи автолестницы и при участии звена газодымозащитной службы через подъезд.

Жилец квартиры 1941 года рождения эвакуировался самостоятельно, был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи для осмотра, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Квартира трехкомнатная, в одной из комнат горели домашние вещи. Других людей в квартире обнаружено не было. Пожар потушили полностью чуть меньше, чем за час.

В январе в двухэтажном доме на Обской вспыхнул пожар — одному из жильцов потребовалась реанимация.

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Бердскпожар
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