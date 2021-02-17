Пожилого мужчину увезли на скорой после пожара в квартире под Новосибирском
В Бердске Новосибирской области случился пожар в квартире жилого дома на девятом этаже — пожилого жильца увезли врачи скорой помощи.
Сообщение о пожаре поступило в 20:15. Пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу Микрорайон, 46. На месте вызова они установили, что открытым огнем горит в квартире на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар тушили при помощи автолестницы и при участии звена газодымозащитной службы через подъезд.
Жилец квартиры 1941 года рождения эвакуировался самостоятельно, был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи для осмотра, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Квартира трехкомнатная, в одной из комнат горели домашние вещи. Других людей в квартире обнаружено не было. Пожар потушили полностью чуть меньше, чем за час.
В январе в двухэтажном доме на Обской вспыхнул пожар — одному из жильцов потребовалась реанимация.