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На трассе под Новосибирском «Газель» столкнулась с фурой и грузовиком — водитель получил травмы

На месте работают инспекторы ГИБДД

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От удара у «Газели» оторвало кабину

От удара у «Газели» оторвало кабину

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Водитель «Газели» пострадал в ДТП с фурой и грузовиком под Новосибирском

Вечером в среду, 17 февраля, на трассе под Новосибирском произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей — один из водителей получил травмы.

Авария произошла около 19:15 в Мошковском районе на 43-м километре трассы Р-255 «Сибирь». О происшествии сообщил читатель НГС Алексей:

— ДТП на Северном объезде в сторону Мочище. Фура «Вольво» врезалась в «Газель» и полностью ее разворотила, там кабину оторвало. Подальше стоял длинный фургон «ГАЗ NEXT», у него полностью бок разбит с одной стороны.

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что водитель 1985 года рождения ехал за рулем «Газели» со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с двигавшимся во встречном направлении «ГАЗ Луидор», а потом — с автомобилем «Вольво».

— В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Газель», — сообщил корреспонденту НГС референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артём Аверин.

В начале недели на новосибирской трассе после ДТП с бензовозом разлилось топливо — пострадали два человека, одного из водителей зажало в салоне.

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ДТПМошковский районтрасса
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