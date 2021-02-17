На трассе под Новосибирском «Газель» столкнулась с фурой и грузовиком — водитель получил травмы

Водитель «Газели» пострадал в ДТП с фурой и грузовиком под Новосибирском
Вечером в среду, 17 февраля, на трассе под Новосибирском произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей — один из водителей получил травмы.
Авария произошла около 19:15 в Мошковском районе на
— ДТП на Северном объезде в сторону Мочище. Фура «Вольво» врезалась в «Газель» и полностью ее разворотила, там кабину оторвало. Подальше стоял длинный фургон «ГАЗ NEXT», у него полностью бок разбит с одной стороны.
В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что водитель
— В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Газель», — сообщил корреспонденту НГС референт отдела информации и общественных связей
В начале недели на новосибирской трассе после ДТП с бензовозом разлилось топливо — пострадали два человека, одного из водителей зажало в салоне.