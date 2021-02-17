На трассе под Новосибирском «Газель» столкнулась с фурой и грузовиком — водитель получил травмы

Вечером в среду, 17 февраля, на трассе под Новосибирском произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей — один из водителей получил травмы.



Авария произошла около 19:15 в Мошковском районе на 43-м километре трассы Р-255 «Сибирь». О происшествии сообщил читатель НГС Алексей:

— ДТП на Северном объезде в сторону Мочище. Фура «Вольво» врезалась в «Газель» и полностью ее разворотила, там кабину оторвало. Подальше стоял длинный фургон «ГАЗ NEXT», у него полностью бок разбит с одной стороны.