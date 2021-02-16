В отношении предполагаемого убийцы студента НГТУ завели уголовное дело. Рассказываем, что ему грозит

Следователи завели уголовное дело по ч.1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) в отношении предполагаемого убийцы 26-летнего мужчины у ворот НГТУ.
— Сегодня в полицию в 14:20 поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в Ленинском районе Новосибирска, в результате которого один нанёс ножевое ранение другому. От полученных травм 26-летний мужчина скончался. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, личность подозреваемого была установлена — им оказался 22-летний житель Калининского района. Гражданин был задержан сотрудниками Росгвардии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
В Следственном комитете РФ по НСО рассказали подробности убийства:
— Предварительно установлено, что 16 февраля в послеобеденное время двое ранее знакомых студентов находились на территории сквера образовательного учреждения. Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных телесных повреждений 26-летний студент скончался на месте происшествия.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Предполагаемый убийца студента НГТУ оставил прощальную записку. Он всё заранее спланировал. НГС опубликовал ее текст.