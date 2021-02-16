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СрочноУбийца студента НГТУ оставил прощальную записку

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В отношении предполагаемого убийцы студента НГТУ завели уголовное дело. Рассказываем, что ему грозит

Мужчину подозревают в предумышленном убийстве

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Мужчину задержали. Им оказался 22-летний житель Калининского района

Мужчину задержали. Им оказался 22-летний житель Калининского района

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Следователи завели уголовное дело по ч.1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) в отношении предполагаемого убийцы 26-летнего мужчины у ворот НГТУ.

— Сегодня в полицию в 14:20 поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в Ленинском районе Новосибирска, в результате которого один нанёс ножевое ранение другому. От полученных травм 26-летний мужчина скончался. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, личность подозреваемого была установлена — им оказался 22-летний житель Калининского района. Гражданин был задержан сотрудниками Росгвардии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В Следственном комитете РФ по НСО рассказали подробности убийства:

— Предварительно установлено, что 16 февраля в послеобеденное время двое ранее знакомых студентов находились на территории сквера образовательного учреждения. Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных телесных повреждений 26-летний студент скончался на месте происшествия.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Предполагаемый убийца студента НГТУ оставил прощальную записку. Он всё заранее спланировал. НГС опубликовал ее текст.

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НГТУубийство
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