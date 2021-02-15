15 февраля понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 73.94
eur 89.61
Тема дняНовосибирец нашел мешок с ксерокопиями паспортов

Все новости

Все новости

В Заельцовском районе водитель легковушки получил открытую черепно-мозговую травму в ДТП

Его доставили в больницу

2 490
16Обсудить

Поделиться

Из-за аварии на улице Дуси Ковальчук образовалась пробка

Из-за аварии на улице Дуси Ковальчук образовалась пробка

Поделиться

Вечером в понедельник, 15 февраля, в Заельцовском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей — водитель одного из них серьезно пострадал.

Авария произошла на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук. Здесь столкнулись два седана Lexus GS300 и Mercedes-Benz E-Class. По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», один из находившихся за рулем мужчин получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Информацию о пострадавшем корреспонденту НГС подтвердили в ГИБДД по Новосибирску.

Из-за аварии на участке улицы Дуси Ковальчук от пересечения с Переездной до поворота на Владимировскую образовался затор.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Подробности происшествия уточняются.

Сегодня на новосибирской трассе после ДТП с бензовозом разлилось топливо — в аварии пострадали два человека, одного из водителей зажало в салоне.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТПЗаельцовский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...