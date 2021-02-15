В Заельцовском районе водитель легковушки получил открытую черепно-мозговую травму в ДТП

Вечером в понедельник, 15 февраля , в Заельцовском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей — водитель одного из них серьезно пострадал.



Авария произошла на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук. Здесь столкнулись два седана Lexus GS300 и Mercedes-Benz E-Class. По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», один из находившихся за рулем мужчин получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Информацию о пострадавшем корреспонденту НГС подтвердили в ГИБДД по Новосибирску.

