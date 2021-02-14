Машина каршеринга врезалась в здание магазина на Покатной

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в фасад 3-этажного здания на Покатной, 126. В доме располагается магазин и несколько офисов. Автомобиль получил серьезные повреждения. У здания в месте удара осыпался фасад.
— В 08:20 врезался автомобиль в административное здание. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, — такое сообщение поступило в службу 112.
По словам очевидцев, водитель с места аварии скрылся.
Ранее НГС рассказывал, как ночью 7 февраля на Ипподромской улице машина каршеринга врезалась в столб и перевернулась на бок.