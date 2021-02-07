Машина каршеринга врезалась в столб и перевернулась на Ипподромской

Ночью 7 февраля на Ипподромской улице машина каршеринга перевернулась на бок.
Как сообщает сообщество «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте», в машине было пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. По словам очевидцев, все пассажиры и водитель были пьяны.
Информацию об аварии подтвердили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску:
— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, информация о наличии пьяного водителя за рулем уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции.
Летом на Родниках пьяный водитель пробил железный забор и влетел на детскую площадку. Здесь мы публиковали кадры аварии.