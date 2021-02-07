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Машина каршеринга врезалась в столб и перевернулась на Ипподромской

В аварии никто не пострадал

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По информации очевидцев, автомобиль перевернулся и влетел в столб

По информации очевидцев, автомобиль перевернулся и влетел в столб

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Ночью 7 февраля на Ипподромской улице машина каршеринга перевернулась на бок.

Как сообщает сообщество «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте», в машине было пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. По словам очевидцев, все пассажиры и водитель были пьяны.

Информацию об аварии подтвердили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску:

— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, информация о наличии пьяного водителя за рулем уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции.

Летом на Родниках пьяный водитель пробил железный забор и влетел на детскую площадку. Здесь мы публиковали кадры аварии.

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ГИБДДДТПавария
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