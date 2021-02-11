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«Проезжал мимо на автомобиле»: следователи начали проверку после избиения детей из-за сломанного снеговика

Статья уголовного дела, которое могут возбудить после проверки, — хулиганство с применением насилия

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Инцидент произошел вчера около 17:00 и попал на камеры видеонаблюдения школы&nbsp;<nobr class="_">№ 45</nobr>&nbsp;на улице Киевской

Инцидент произошел вчера около 17:00 и попал на камеры видеонаблюдения школы № 45 на улице Киевской

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Следователи проверяют инцидент с избиением детей из-за снеговика в Новосибирске

Следователи в Новосибирске начали проверку инцидента, во время которого мужчина избил двух мальчиков, из-за сломанного снеговика. Инцидент произошел вчера около 17:00 и попал на камеры видеонаблюдения школы № 45 на улице Киевской.

На кадрах видно, что мужчина хватает двух мальчиков за капюшоны, валит на снег и начинает по очереди бить. В это время несколько других ребят, стоявших рядом, торопливо отходят. Потом одного из мальчиков мужчина поднимает и с силой кидает обратно на снег и затем ударяет их еще несколько раз. По движениям мужчины можно понять, что он кричит на подростков. Когда он немного отходит от детей, те встают и уходят, мужчина идет следом.

— По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по п. «а» ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Предварительно установлено, что 7 февраля около 17 часов двое подростков повредили снеговика, расположенного у одного из общеобразовательных учреждений по ул. Киевской. Происходящее увидел мужчина, проезжавший на своем автомобиле мимо, который подошел к детям и причинил им телесные повреждения.

В прошлом году на детской площадке взрослый новосибирец вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку, на которую ему пожаловались дети.

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