«Проезжал мимо на автомобиле»: следователи начали проверку после избиения детей из-за сломанного снеговика

Следователи проверяют инцидент с избиением детей из-за снеговика в Новосибирске
Следователи в Новосибирске начали проверку инцидента, во время которого мужчина избил двух мальчиков, из-за сломанного снеговика. Инцидент произошел вчера около 17:00 и попал на камеры видеонаблюдения школы
На кадрах видно, что мужчина хватает двух мальчиков за капюшоны, валит на снег и начинает по очереди бить. В это время несколько других ребят, стоявших рядом, торопливо отходят. Потом одного из мальчиков мужчина поднимает и с силой кидает обратно на снег и затем ударяет их еще несколько раз. По движениям мужчины можно понять, что он кричит на подростков. Когда он немного отходит от детей, те встают и уходят, мужчина идет следом.
— По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по п. «а» ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Предварительно установлено, что 7 февраля около 17 часов двое подростков повредили снеговика, расположенного у одного из общеобразовательных учреждений по ул. Киевской. Происходящее увидел мужчина, проезжавший на своем автомобиле мимо, который подошел к детям и причинил им телесные повреждения.
В прошлом году на детской площадке взрослый новосибирец вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку, на которую ему пожаловались дети.