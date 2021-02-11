«Проезжал мимо на автомобиле»: следователи начали проверку после избиения детей из-за сломанного снеговика

Следователи в Новосибирске начали проверку инцидента, во время которого мужчина избил двух мальчиков, из-за сломанного снеговика. Инцидент произошел вчера около 17:00 и попал на камеры видеонаблюдения школы № 45 на улице Киевской.

На кадрах видно, что мужчина хватает двух мальчиков за капюшоны, валит на снег и начинает по очереди бить. В это время несколько других ребят, стоявших рядом, торопливо отходят. Потом одного из мальчиков мужчина поднимает и с силой кидает обратно на снег и затем ударяет их еще несколько раз. По движениям мужчины можно понять, что он кричит на подростков. Когда он немного отходит от детей, те встают и уходят, мужчина идет следом.

