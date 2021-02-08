«Был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв»: Затулинский жилмассив остался без света

В Затулинском жилмассиве в Новосибирске отключили свет из-за аварии
Сегодня,
— По всему Затулинскому жилмассиву отключился свет. Перед отключением был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв. Сразу же погас свет на Петухова внутри склада, где я работаю. Жене позвонил домой, на Зорге. Она тоже слышала сильный хлопок. Дома тоже нет света. Она звонила в ЖЭУ. Там автоответчик сообщил, что авария на линии, — рассказал журналисту НГС Вадим.
Житель Затулинского жилмассива Александр подтвердил информацию об отключении света, но хлопка при этом не слышал.
Другой читатель тоже сообщил, что уже 40 минут вся Затулинка сидит без света:
— Не работают магазины, больницы, поликлиники, школы, детсады. Нет водоснабжения.
В диспетчерской службе управляющей жилищной компании Кировского района на автоответчике стоит такое сообщение для жителей:
— Обращаем внимание жителей: произошло аварийное отключение электроэнергии на Затулинском жилмассиве. Работы проводят «Электросети» до устранения аварии. Приносим извинения за причиненные неудобства. Надеемся на ваше понимание.
Журналисту НГС в диспетчерской службе эту информацию подтвердили:
— Это аварийное отключение горэлектросетей. Им дается на устранение три часа, но от них зависит, как они устранят. Ожидаем, что всё хорошо будет.
Журналист НГС не дозвонился в пресс-службу Региональных электрических сетей (РЭС) и направил им запрос на почту с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее мы писали о другом микрорайоне Новосибирска, жители которого тоже остались без света, телефонов и банкоматов.