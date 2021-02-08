«Был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв»: Затулинский жилмассив остался без света

Сегодня, 8 февраля , в Затулинском жилмассиве в Новосибирске аварийно отключили электроэнергию. Жители утверждают, что перед этим услышали хлопок.



— По всему Затулинскому жилмассиву отключился свет. Перед отключением был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв. Сразу же погас свет на Петухова внутри склада, где я работаю. Жене позвонил домой, на Зорге. Она тоже слышала сильный хлопок. Дома тоже нет света. Она звонила в ЖЭУ. Там автоответчик сообщил, что авария на линии, — рассказал журналисту НГС Вадим.