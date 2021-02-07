Турист из Москвы погиб на горнолыжном курорте в Шерегеше

Турист погиб, катаясь на сноуборде на горнолыжном курорте в Кузбассе
30-летний житель Московской области погиб на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая» в Шерегеше. Об этом сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.
По предварительной информации, мужчина вместе с другими туристам катался на сноуборде по необорудованному склону.
— При движении мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание. Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал. Спасатели спустили тело пострадавшего к подножию горы, вызвали следственную группу, — сообщили в СК.
Сейчас следователи Кузбасса проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Редакция НГС приносит соболезнования близким погибшего.
В прошлом году после катания на горе Зеленой погиб новосибирец. Мужчина катался на лыжах, набрал большую скорость, не вписался в поворот, упал и наткнулся на собственную лыжу.