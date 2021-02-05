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Автоинспекторы спасли семью с 2-летним ребенком на трассе — у сибиряков загорелась машина

Пожар произошел из-за того, что мужчина утеплил двигатель подручным материалом

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Автоинспекторы потушили автомобиль

Автоинспекторы потушили автомобиль

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В НСО автоинспекторы спасли семью с 2-летним ребенком на трассе

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД потушили автомобиль семьи с 2-летним ребенком. Машина загорелась 2 февраля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 66-м километре.

— Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования, когда заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной сигнализацией. Полицейские подъехали, чтобы оказать необходимую помощь. Из-под капота автомобиля шел дым, а водитель был в растерянности и не знал, как поступить в возникшей опасной ситуации, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина с 2-летним ребенком к этому времени уже успели выйти из машины и стояли на улице.

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования

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— Инспекторы посадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и с помощью огнетушителя приступили к локализации очага возгорания. К ним присоединились другие участники дорожного движения, проезжавшие мимо. Пожар был потушен. Медицинская помощь владельцу автомобиля и его пассажирам не потребовалась, — добавили в ведомстве.

Пожар произошел из-за того, что мужчина утеплил двигатель подручным материалом.

В июле прошлого года новосибирские автоинспекторы помогли родителям доставить их 12-летнего сына с отравлением в больницу. Мальчик выпил жидкость для мытья машин.

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возгорание автомобилятрасса
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