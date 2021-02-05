Автоинспекторы спасли семью с 2-летним ребенком на трассе — у сибиряков загорелась машина

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД потушили автомобиль семьи с 2-летним ребенком. Машина загорелась 2 февраля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 66-м километре.

— Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования, когда заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной сигнализацией. Полицейские подъехали, чтобы оказать необходимую помощь. Из-под капота автомобиля шел дым, а водитель был в растерянности и не знал, как поступить в возникшей опасной ситуации, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.