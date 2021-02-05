Автоинспекторы спасли семью с 2-летним ребенком на трассе — у сибиряков загорелась машина

В НСО автоинспекторы спасли семью с
В Новосибирской области сотрудники ГИБДД потушили автомобиль семьи с
— Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования, когда заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной сигнализацией. Полицейские подъехали, чтобы оказать необходимую помощь. Из-под капота автомобиля шел дым, а водитель был в растерянности и не знал, как поступить в возникшей опасной ситуации, — рассказали в пресс-службе
Женщина с
— Инспекторы посадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и с помощью огнетушителя приступили к локализации очага возгорания. К ним присоединились другие участники дорожного движения, проезжавшие мимо. Пожар был потушен. Медицинская помощь владельцу автомобиля и его пассажирам не потребовалась, — добавили в ведомстве.
Пожар произошел из-за того, что мужчина утеплил двигатель подручным материалом.
В июле прошлого года новосибирские автоинспекторы помогли родителям доставить их