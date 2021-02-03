В Новосибирске 9-летняя девочка сломала ногу, скатившись с горки во дворе в твердый сугроб

В Новосибирске ребенок сломал ногу после того, как скатился с горки, — внизу был твердый высокий сугроб. Инцидент произошел во дворе по улице Бориса
— Мы с детьми гуляли на площадке перед домом. Моя дочь скатилась с одной из горок, которая в виде трубы. Результат — перелом щиколотки. Безусловно, я должна была выход с горки осмотреть. Это моя ошибка. Но очень жаль, что так плохо чистят снег, — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшей девочки Ирина. — Дочка не успела ногу согнуть и ударилась в эту наледь.
Женщина сразу же отвезла ребенка к врачу. Девочке поставили диагноз — «закрытый перелом наружной лодыжки правой голени без смещения». Сейчас девочка ходит в гипсе и учится дома. Мать ребенка обратилась с жалобой в управляющую компанию, а также отправила электронное обращение в прокуратуру Новосибирской области.
В диспетчерской ЖЭУ-8, которое обслуживает дом, сказали корреспонденту НГС, что передали информацию об инциденте мастеру.
В середине января в Новосибирске у 7-летней девочки обнаружили компрессионный перелом позвоночника — до этого она каталась с горки в парке развлечений.