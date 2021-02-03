В Новосибирске 9-летняя девочка сломала ногу, скатившись с горки во дворе в твердый сугроб

В Новосибирске ребенок сломал ногу после того, как скатился с горки, — внизу был твердый высокий сугроб. Инцидент произошел во дворе по улице Бориса Богаткова, 196 , когда 9-летняя девочка вместе с мамой и сестрой отправились погулять.

— Мы с детьми гуляли на площадке перед домом. Моя дочь скатилась с одной из горок, которая в виде трубы. Результат — перелом щиколотки. Безусловно, я должна была выход с горки осмотреть. Это моя ошибка. Но очень жаль, что так плохо чистят снег, — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшей девочки Ирина. — Дочка не успела ногу согнуть и ударилась в эту наледь.