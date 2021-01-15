У школьницы нашли перелом после катания с горки в активити-парке — вместо компенсации семье предложили сертификат

В Новосибирске 7-летняя девочка сломала спину после катания с горки в активити-парке
В Новосибирске у 7-летней девочки обнаружили компрессионный перелом позвоночника — до этого она каталась с горки в парке развлечений. Возмущенный отец обратился с претензией в администрацию парка, потребовав компенсацию. В центре вину не признали и предложили семье сертификат стоимостью 5 тысяч рублей на свои услуги. Корреспондент НГС поговорила с обеими сторонами конфликта.
«Центр должен компенсировать нам затраты»
Инцидент, по словам отца девочки Ильи Макарова, произошел в активити-парке «РИО kids» 13 декабря 2020 года. Маленькая Кира отмечала с друзьями свой день рождения. Девочке исполнилось семь лет.
— Пришел аниматор. Они праздновали, были конкурсы. Дети периодически ели и катались с горок. Ничего сверхъестественного не происходило. Дочь вечером пожаловалась на боль после катания. Скат горки внизу не плоский, а заканчивается так, что ребенок встает ногами. Она сказала, что упала на пол и почувствовала боль. Я спросил у жены, почему она мне сразу об этом не сказала? Та ответила, что поболело и прошло. Мы посмотрели — ночь дочь спала нормально, бегала потом, к бабушке поехала в гости. А вечером пожаловалась, что боль не прошла, — рассказал отец девочки.
Родители отвезли Киру в больницу и сделали МРТ.
— Сказали, что компрессионный перелом. В больнице дали все необходимые направления. Ей нельзя сидеть, теперь учится только стоя. Дискомфорт есть определенный, но вроде нормально себя чувствует, — добавил Илья Макаров. — Каждое утро сейчас нужно водить дочь в НИИТО на ЛФК и реабилитацию. Жена работает. Я сейчас в Воркуте. Пришлось взять няню. И я думаю, что «РИО kids» тоже нам должны пойти навстречу и компенсировать затраты. И мы обратились в центр, чтобы медрасходы оплатили и хотя бы половину стоимости няни.
На няню семья тратит 600 рублей в день. Киру ждет длительная реабилитация — от полугода, а возможно, и дольше.
— В центре нам сказали: «Вы ничего не докажете. У нас всё сделано по ГОСТу. На видео ничего нет и обращений в журнале нет, что вы к нам обращались». Я и не хочу ничего доказывать, — говорит отец девочки. — Просто сообщил, что ребенок спину сломал и другие могут сломать. Чтобы они хоть какие-то действия предприняли.
В развлекательном центре в итоге отказались от возмещения расходов.
«Достоверной информации о том, что этот случай произошел у нас, нет»
В центре корреспонденту рассказали, что узнали о случившемся, только когда к ним пришел следователь из полиции для проведения проверки — больница передала информацию об инциденте.
— Если что-то случается на территории нашего центра, обычно родители обращаются к администратору, даже если пальчик порезал ребенок или ушибся. У нас есть журнал регистрации таких случаев. Записей о том, что что-то произошло в день посещения ребенка, никаких нет, — рассказала корреспонденту НГС управляющая «РИО kids» Кристина Задорожная. — Все посетители при входе подписывают расписку, в которой они расписываются, что они ознакомлены с правилами нашего центра. Они висят при входе и на каждой локации. По правилам центра родитель самостоятельно определяет физическую степень возможности своих детей и самостоятельно определяет, доступна ли определенная локация его ребенку.
По ее словам, у центра есть все необходимые документы, и они посмотрели записи видеокамер.
— Она вела себя так, как обычно ведут себя дети. Была веселая, бегала, прыгала, продолжала веселиться в центре. Я не врач и не могу сказать, могут ли после такого дети прыгать и бегать дальше. Достоверной информации о том, что этот случай произошел у нас, нет. Производитель аттракционов сказал, что ни одного подобного случая ни в одном парке России не было, — добавила управляющая. — Мы единственное, что предложили родителям, — подарочный сертификат на 5 тысяч рублей.
Илья Макаров не собирается с женой идти в суд и доказывать вину парка, но посещать больше его с семьей не планирует.
В прошлом году Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье 11-летнего мальчика, который в мае 2019 года сломал на аттракционе спину. Судья оценила ущерб в 40 тысяч рублей.
В ноябре 2019 года жительница Новосибирска Ольга Приваленко отсудила компенсацию морального вреда у частного детского центра «Росток» за то, что ее сын сломал позвоночник при падении с горки.