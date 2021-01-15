У школьницы нашли перелом после катания с горки в активити-парке — вместо компенсации семье предложили сертификат

На няню семья тратит 600 рублей в день. Киру ждет длительная реабилитация — от полугода, а возможно, и дольше.

— В центре нам сказали: «Вы ничего не докажете. У нас всё сделано по ГОСТу. На видео ничего нет и обращений в журнале нет, что вы к нам обращались». Я и не хочу ничего доказывать, — говорит отец девочки. — Просто сообщил, что ребенок спину сломал и другие могут сломать. Чтобы они хоть какие-то действия предприняли.

В развлекательном центре в итоге отказались от возмещения расходов.



«Достоверной информации о том, что этот случай произошел у нас, нет»

В центре корреспонденту рассказали, что узнали о случившемся, только когда к ним пришел следователь из полиции для проведения проверки — больница передала информацию об инциденте.

— Если что-то случается на территории нашего центра, обычно родители обращаются к администратору, даже если пальчик порезал ребенок или ушибся. У нас есть журнал регистрации таких случаев. Записей о том, что что-то произошло в день посещения ребенка, никаких нет, — рассказала корреспонденту НГС управляющая «РИО kids» Кристина Задорожная. — Все посетители при входе подписывают расписку, в которой они расписываются, что они ознакомлены с правилами нашего центра. Они висят при входе и на каждой локации. По правилам центра родитель самостоятельно определяет физическую степень возможности своих детей и самостоятельно определяет, доступна ли определенная локация его ребенку.