В Новосибирской области грузовой автомобиль Volvo столкнулся с Toyota — два человека погибли

Два человека погибли в результате ДТП в Тогучинском районе
В Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
— Вчера в 23:30 в Тогучинском районе на 55-м километре автодороги К-19Р водитель автомобиля Toyota Caldina, следовавший со стороны Новосибирска в направлении Лениска-Кузнецкого, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП на месте от полученных трав погибли водитель и пассажир «Тойоты» 1998 и 1991 года рождения соответственно, оба — жители Тогучина, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о водителе, который чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе.