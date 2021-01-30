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В Новосибирской области грузовой автомобиль Volvo столкнулся с Toyota — два человека погибли

По данному факту проводится доследственная проверка

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ДТП произошло на трассе, водитель и пассажир одной из машин погибли на месте

ДТП произошло на трассе, водитель и пассажир одной из машин погибли на месте

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Два человека погибли в результате ДТП в Тогучинском районе

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

— Вчера в 23:30 в Тогучинском районе на 55-м километре автодороги К-19Р водитель автомобиля Toyota Caldina, следовавший со стороны Новосибирска в направлении Лениска-Кузнецкого, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП на месте от полученных трав погибли водитель и пассажир «Тойоты» 1998 и 1991 года рождения соответственно, оба — жители Тогучина, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о водителе, который чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе.

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ДТПдоследственная проверкасмертьТогучин
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