«Вспыхнул за пять минут»: в центре Новосибирска загорелось здание

В МЧС рассказали подробности ночного пожара в центре Новосибирска
Сегодня ночью,
— Как быстро это всё, просто за пять минут. Загорелся дом. Пожарные сейчас, надеюсь, быстро потушат. Страшно, — поделилась в соцсетях свидетельница происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что на место пожарные приехали в 02:32 ночи, через
— Горела пристройка на участке частного домовладения на площади 15 квадратных метров, — добавили в ведомстве.
В минувшую среду в Октябрьском районе Новосибирска на улице Ключ-Камышенское