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«Вспыхнул за пять минут»: в центре Новосибирска загорелось здание

Очевидцев шокировала скорость распространения пожара

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В пожаре обошлось без пострадавших

В пожаре обошлось без пострадавших

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В МЧС рассказали подробности ночного пожара в центре Новосибирска

Сегодня ночью, 29 января, на улице Островского в 02:26 загорелась пристройка на участке дачного домовладения — через несколько минут здание было полностью охвачено огнем.

— Как быстро это всё, просто за пять минут. Загорелся дом. Пожарные сейчас, надеюсь, быстро потушат. Страшно, — поделилась в соцсетях свидетельница происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что на место пожарные приехали в 02:32 ночи, через 18 минут открытый огонь был ликвидирован.

— Горела пристройка на участке частного домовладения на площади 15 квадратных метров, — добавили в ведомстве.

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В минувшую среду в Октябрьском районе Новосибирска на улице Ключ-Камышенское Плато, 6/1 загорелось здание, в котором располагается кулинария «Большая ложка». Во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину. Также в этом здании располагается супермаркет «Ярче», но его пожар не задел.

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