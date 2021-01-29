«Вспыхнул за пять минут»: в центре Новосибирска загорелось здание

Сегодня ночью, 29 января , на улице Островского в 02:26 загорелась пристройка на участке дачного домовладения — через несколько минут здание было полностью охвачено огнем.

— Как быстро это всё, просто за пять минут. Загорелся дом. Пожарные сейчас, надеюсь, быстро потушат. Страшно, — поделилась в соцсетях свидетельница происшествия.