Три большегруза столкнулись под Новосибирском — они превратились в груду металла

Вечером 27 января на 40-м километре Северного объезда столкнулись три грузовика — DAF, «Мерседес», MAN. Пострадали два водителя, их экстренно госпитализировали.
Авария повлияла на движение. На месте образовалась пробка. Чтобы справиться с этим, на участке временно ввели реверсивное движение.
— В 20:30 на 40-м километре Северного объезда произошло ДТП с участием трех грузовиков: DAF, «Мерседес», MAN. В ДТП пострадали водители «Мерседеса» и MANа — оба доставлены в больницу. В настоящее время в районе аварии с целью предотвращения заторной ситуации организовано реверсивное движение, — сообщил руководитель пресс-службы УГИБДД по Новосибирску Сергей Стародымов.