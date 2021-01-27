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Три большегруза столкнулись под Новосибирском — они превратились в груду металла

Два водителя в больнице

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Из-за аварии движение оказалось сильно затруднено

Из-за аварии движение оказалось сильно затруднено

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Вечером 27 января на 40-м километре Северного объезда столкнулись три грузовика — DAF, «Мерседес», MAN. Пострадали два водителя, их экстренно госпитализировали.

Грузовики оказались сильно повреждены

Грузовики оказались сильно повреждены

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Авария повлияла на движение. На месте образовалась пробка. Чтобы справиться с этим, на участке временно ввели реверсивное движение.

На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

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— В 20:30 на 40-м километре Северного объезда произошло ДТП с участием трех грузовиков: DAF, «Мерседес», MAN. В ДТП пострадали водители «Мерседеса» и MANа — оба доставлены в больницу. В настоящее время в районе аварии с целью предотвращения заторной ситуации организовано реверсивное движение, — сообщил руководитель пресс-службы УГИБДД по Новосибирску Сергей Стародымов.

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ДТПСеверный объездгрузовик
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