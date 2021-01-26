В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских во время акций протеста

В Москве задержали двух уроженцев Калмыкии, подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции во время несанкционированных акций протеста
Как пишет Mash, один из задержанных, 38-летний Евгений Есенов, уже признан виновным в «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», ему назначен штраф в
Следственный комитет сообщает, что продолжается расследование уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного
Митинги и шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли
Навального задержали сразу после того, как он вернулся из Германии. В Берлине оппозиционер провел несколько месяцев — восстанавливался после отравления, в котором подозревает сотрудников ФСБ.