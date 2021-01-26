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Тема дняМонолог губернатора. О Навальном и акциях протеста

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В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских во время акций протеста

Возбуждены уголовные дела

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Акции <nobr class="_">23 января</nobr> прошли во многих городах России

Акции 23 января прошли во многих городах России

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В Москве задержали двух уроженцев Калмыкии, подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции во время несанкционированных акций протеста 23 января. Об этом сообщает Следственный комитет. По версии следствия, один из них задержанных в тот день несколько раз ударил полицейского «в область головы», а второй в ответ на требование остановить автомобиль совершил наезд на полицейского.

Как пишет Mash, один из задержанных, 38-летний Евгений Есенов, уже признан виновным в «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», ему назначен штраф в 10 тысяч. Также в его отношении продолжается расследование уголовного дела за «применение насилия в отношении представителя власти». Эта статья УК подразумевает санкции вплоть до лишения свободы: до 5 лет, если насилие было не опасным для жизни и здоровья, до 10 лет, если опасным.

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СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

Следственный комитет сообщает, что продолжается расследование уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), однако не уточняет, о какой части статьи идет речь.

Митинги и шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января по всей стране. По данным ОВД-Инфо, в результате несанкционированных акций были задержаны 3893 человека.

Навального задержали сразу после того, как он вернулся из Германии. В Берлине оппозиционер провел несколько месяцев — восстанавливался после отравления, в котором подозревает сотрудников ФСБ. 18 января он был арестован на 30 суток, за это время должен быть решен вопрос о замене наказания по делу «Ив Роше» с условного на реальное (из-за нарушения правил отбытия наказания).

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Алексей Навальныйакции протестамитинги
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