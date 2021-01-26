В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских во время акций протеста

В Москве задержали двух уроженцев Калмыкии, подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции во время несанкционированных акций протеста 23 января . Об этом сообщает Следственный комитет. По версии следствия, один из них задержанных в тот день несколько раз ударил полицейского «в область головы», а второй в ответ на требование остановить автомобиль совершил наезд на полицейского.



Как пишет Mash, один из задержанных, 38-летний Евгений Есенов, уже признан виновным в «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», ему назначен штраф в 10 тысяч . Также в его отношении продолжается расследование уголовного дела за «применение насилия в отношении представителя власти». Эта статья УК подразумевает санкции вплоть до лишения свободы: до 5 лет , если насилие было не опасным для жизни и здоровья, до 10 лет , если опасным.