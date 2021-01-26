В Ленинском районе вспыхнула Skoda Octavia — очевидцы пытались потушить ее снегом

В Ленинском районе вспыхнул легковой автомобиль
Сегодня утром, 26 января, в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль Skoda Octavia — очевидцы пытались потушить его снегом.
— Автомобиль стоял возле дома
По словам спасателей, огнем поврежден моторный отсек.
— В 08:10 выехали и в 08:19 прибыли, локализовали в 08:22. Ликвидация открытого горения — в 08:44, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На прошлой неделе на территории металлобазы на ОбьГЭСе вспыхнул автомобиль — жители близлежащих домов сообщали в экстренные службы о взрыве на месте пожара.