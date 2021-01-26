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В Ленинском районе вспыхнула Skoda Octavia — очевидцы пытались потушить ее снегом

Огонь повредил моторный отсек

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Пожарные за несколько минут потушили возгорание<br>

Пожарные за несколько минут потушили возгорание

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В Ленинском районе вспыхнул легковой автомобиль

Сегодня утром, 26 января, в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль Skoda Octavia — очевидцы пытались потушить его снегом.

— Автомобиль стоял возле дома № 74/1 на улице Костычева и с понедельника регулярно заводился с помощью автопрогрева. До их приезда мимо проезжающие забрасывали огонь снегом, — сообщили очевидцы в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По словам спасателей, огнем поврежден моторный отсек.

— В 08:10 выехали и в 08:19 прибыли, локализовали в 08:22. Ликвидация открытого горения — в 08:44, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

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На прошлой неделе на территории металлобазы на ОбьГЭСе вспыхнул автомобиль — жители близлежащих домов сообщали в экстренные службы о взрыве на месте пожара.

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Новосибирсквозгорание авто
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